Niğde'de 2024 Kardan Adam Şenliği Coşkusu

Niğde'de Ketençimen Yaylası'nda düzenlenen Kardan Adam Şenliği, renkli etkinliklerle dolu iki gün geçirdi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:26
Niğde'de 2024 Kardan Adam Şenliği Coşkusu

Niğde'de Kardan Adam Şenliği Düzenlendi

Niğde'nin Ketençimen Yaylası'nda bu yıl bir ilki daha yaşandı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Çiftlik Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Kardan Adam Şenliği, şehrin sosyal atmosferine renk kattı.

Heyecan Dolu Etkinlikler

Şenlikte kardan adam yapma yarışması, kar voleybolu, kayak sporcu gösterileri, kızak yarışmaları, çocuklara yönelik yarışmalar ve müzik dinletileri gerçekleştirildi. Katılımcılar, kış havasının tadını çıkarırken, eğlenceli anlar yaşadı.

Vali Çelik'ten 2024 Vizyonu

Niğde Valisi Cahit Çelik, etkinliğin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, 2024 yılı için birçok etkinlik planladıklarını belirtti. Çelik, "Ketençimen Yaylası'nı yazın da aktif bir şekilde kullanmak istiyoruz. Özel İdare buraya çim kayağı yapacak. İlimizi hem yaz hem de kış döneminde festivaller şehri yapma konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.

Belediye Başkanlarının Açıklamaları

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, böyle bir etkinliğin ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Bu şenliklerin devamı gelecek, yakında dondurma ve gastronomi festivalimiz olacak. Şehrin tanıtımı açısından bu festivaller çok önemli." şeklinde konuştu.

Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel ise, şenliğin ilçeye ve şehre hayırlı olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

Şenlik, toplamda 2 gün sürecek ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

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