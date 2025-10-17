Niğde'de 5. Gastronomi Festivali Başladı — 300 Şef, 280 Stant

Niğde'de 5. Gastronomi Festivali başladı

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Gastro Niğde Derneği işbirliğiyle düzenlenen 5. Gastronomi Festivali başladı.

Açılış korteji ve etkinlikler

Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte festival alanına yürüdü. Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve Niğde Belediyesi davul ritim kursiyerleri alanda gösteri sundu.

Vali Cahit Çelik: Niğde hem tarih hem doğa zenginliği

Vali Cahit Çelik, açılış töreninde Niğde'nin tarihin her döneminde ön planda olduğunu vurguladı. Anadolu'da hüküm süren medeniyetlerin izlerinin kentte bulunduğunu belirterek "Hitit, Tabal Krallığı, Roma, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'nın izleri burada." ifadelerini kullandı.

Çelik, doğal güzellikler arasında Aladağlar ve Bolkarlar'ı öne çıkardı ve Niğde'nin gastronomide yükselişine dikkat çekti. Türkiye'de UNESCO'nun uluslararası gastronomi ağında yer alan üç şehri — Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar — örnek gösteren Çelik, Niğde'nin de coğrafi işaretli ürünlerle bu düzeye gelebileceğini belirtti. Kentte şu ana kadar 11 ürün coğrafi işaret almış durumda. Çelik, "Festivalimiz hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir: Festival büyüdü

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, festivalin ilk yıllarında patates ağırlıklı bir etkinlik olduğunu hatırlatarak, başlangıçtaki gelişimi aktardı: "5 yıl önce festival alanına 3 esnafı ricayla getirdik. Bugün ise 280 stant tamamen doldu."

Özdemir, festival boyunca toplam 300 şef'in etkinlikte yer alacağını ve dağılımı şu şekilde açıkladı: Türkiye'den 185, dünyanın farklı bölgelerinden 75, akademik düzeyde 40. Ayrıca etkinlikte 10 ülke temsil ediliyor; temsilciler arasında Filistin de bulunuyor.

Program akışı ve kapanış

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezdi. Şarkıcı Turgay Başyayla bu akşam konser verecek. Festival 23 Ekim'de sona erecek.

