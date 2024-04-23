Nisan ayında hamile kalması muhtemel 2 burç! Anne baba olmaya hazır olun

Bu iki burç Nisan ayında anne baba olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NİSAN AYINDA ANNE BABA OLACAK BURÇLAR

Astrolojiye ilgisi olan insanlar burçların yaşayabilecekleri şeyleri de yakından takip ediyor. Nisan ayında Boğa dönemi başladı. Boğa burcu somut ve maddi yönleri ifade ediyor. İstikrar, güven kontrolü ve konfor arayışı önemlidir. Bahçe işi, yemek pişirme, sanatsal faaliyetler önemlidir. Evinizdeki ortamın daha estetik ve huzur verici olmasını isteyebilirsiniz. Bu dönemlerde finansal durumlarınızı gözden geçirebilirsiniz, bütçe yapabilir ve gelecekle ilgili tasarruf yapmak isteyebilirsiniz. Boğa sabit enerjisi uzun vadeli yatırım ve değerli alımları ifade eder. Aynı zamanda inatçı yanı sayesinde bu dönemde biraz daha esnek olunması gerekir. İlişki ve iş hayatında konfor alanından çıkmak zorunda kalabilir ve bu durumdan rahatsız olabilirsiniz. Eğer hayatınızda istikrar talep ettiğiniz durumlar varsa bu dönemde bunlar için çalışabilirsiniz ancak bu dönemde temkinli adımlar atmak önemlidir. Boğa zamanı hayattaki her şeyden daha fazla keyif alınması anlamına gelir. Bu dönemde bir daha kolay kilo alabilirsiniz ve tembel bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Yeni tecrübelere çok açık olmayabilirsiniz ve elinizdekileri korumak isteyebilirsiniz. Astrolog Dinçer Güner Boğa zamanı ile ilgili yorumlarını ve burçları bekleyen olayları tek tek açıkladı; '20 Nisan Cumartesi günü Ay bütün gün Başak burcunda. Jüpiter ve Uranüs ile beraber hareket edecek. Şanslı fırsatlar gelebilir. Sıradışı ve yenilikçi alanlarda başarı olabilir. Bu dönemde cesur adımlar atılabilir. Güçlü bir özgürlük ihtiyacı oluşabilir ve sorumlulukları unutabiliriz. Baskı altında hissedilebilir ve isyan edilebilir. Finansal fırsatlar gelebilir. Koç burçlarının maaşları sürpriz şekilde yükselebilir. Fırsatlar ve bolluk geliyor. Kazanç artabilir. Örnek olarak bir yatırımdan beklenmeyen bir para ya da maaş sürpriz şekilde artabilir. Daha iyi geliri olan bir iş teklifi alabilirsiniz. Bu dönemde maddi olarak özgürlüğünüzü elde edeceksiniz. Teknoloji ya da sosyal medyayla ilgili büyük adımlar atabilir ve yatırımlar yapılabilir.





Boğa burcu yeni gelişmeler yaşayabilir. Sıkan, yoran, özgür hissetmenizi engelleyen bütün konulardan kurtulabilirsiniz. Büyük fırsatlar geliyor. Bu dönemde kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Belki yeni stil, hobi, yaşam tarzı olabilir. Daha önce cesaret edemediğiniz ya da düşünmediğiniz bir kariyer planı gelişebilir. İkizler burçları cevap aradığı sorulara cevap bulabilir. Rüya ve sezgiler önemli. Sizi engelleyen bilinçaltı kalıpları yıkılacak. Daha özgür hissedebilirsiniz. Belki bir sorun varsa, tedavi, doktor ya da ilaçla karşılaşarak hızlı şekilde iyileşebilirsiniz. Terapiye başlamak için güzel bir zaman. Yengeç burcunun kavuşmak istediği bir hayali ya da dileği varsa güzel bir zaman geldi. Yeni ve ilham verici insanlar tanıyabilirsiniz. Yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Toplum için faydalı şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Dostlardan büyük destek görebilir ve daha iyi bir iş bulabilirsiniz. Hayatın size ödülleri geliyor. Aslan burçları kariyerinde cesur adımlar atabilir. Tamamen farklı bir fırsatla karşılaşacaksınız. Kendinizi daha özgür şekilde ifade edebilirsiniz, yeni projelere başlayabilirsiniz. Harika bir kariyer fırsatı geliyor, sürpriz evlilik teklifi gelebilir. İş ortamında tanışabilirsiniz. Başak burcu kişiler bilgi arayışlarında olabilir. Yeni bir dil öğrenmeye başlayabilirsiniz, yurt dışı seyahatine çıkabilirsiniz. Yurt dışında yaşamaya karar verebilirsiniz ve yaşam felsefenizde değişimler olabilir. Terazi burçları eşleri ya da iş ortaklarıyla büyük kazançlar yakalayabilir. Bir borçtan kurtulabilir ya da beklemediğiniz bir ödeme alabilirsiniz. Bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşayacaksınız. Eski davranışlarınızı ve korkularınızı bırakacaksınız. Kronik bir rahatsızlık varsa ilaç, tedavi ya da iyi bir doktorla karşılaşabilirsiniz. Akrep burçları ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşayacak. Beklenmeyen evlilik teklifi gelebilir. Özgürlük duygusu gelecek. Yalnızsanız hayatınıza yeni bir dönem başlatacak biri girebilir ve işleriniz büyüyebilir. Yay burçları sağlıkla ilgili olumlu gelişmeler yaşayacak. Yeni bir spora başlayabilir, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Yenilikçi çalışma bulabilir ve daha verimli olabilirsiniz. Hayvanlardan korkuyorsanız yeni bir evcil hayvan edinebilirsiniz ve beklenmeyen bir terfi gelebilir. Oğlak burçları aşk hayatında heyecanlı gelişmeler yaşayacak. Yeni biriyle tanışabilirsiniz ya da ilişkinizde canlı bir döneme girebilirsiniz. Beraber maceralar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde yaratıcı projeler yapabilirsiniz. Sürpriz bir hamilelik olabilir ya da hamile kalmak için yeni yöntemlere başvurabilirsiniz. Kova burçları evleriyle ilgili büyük değişiklikler yapabilir. Ani bir taşınma yaşanabilir. Hayal edilen eve kavuşabilirsiniz. Aile ilişkilerinde beklenmeyen gelişmeler olabilecek. Büyük bir kriz kendiliğinden çözülebilecek. Kökler ve geçmişle ilgili şaşırtıcı bilgiler ortaya çıkabilir. Teknoloji ürünü alışverişi olabilir. Balık burcu iletişim biçiminde büyük bir dönüşüm yaşayacak. İlham verici fikirler üretilecek. Yaratıcı bir iletişim projesi olabilir. Daha önce ilgilenmediğiniz bir konuda eğitim alabilirsiniz. Kısa yolculuklar ve tecrübeler yaşayabilirsiniz. Eğer araba alma hayaliniz varsa büyük bir fırsat geliyor.'