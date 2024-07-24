Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu!

Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması, vatandaşların hayatını kolaylaştıran önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan bu hizmet ile sürücü belgesi bilgileri, T.C. kimlik kartlarına entegre ediliyor. Bu sayede, vatandaşlar trafikte sürücü belgesi taşıma zorunluluğundan kurtulmuş oluyor.

Uygulamanın lansmanından bu yana, 6 milyon 275 bin kişi bu hizmetten faydalandı. Uygulama, vatandaşlar için tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasının avantajlarından yararlanmak isteyenlerin, yeni tip sürücü belgesine sahip olarak nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.





Bu yenilikçi sistem, dijitalleşme ve kolaylaştırıcı hizmetler alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, hem eski ehliyet hem de eski kimlik kartı olan vatandaşların önce yeni kimlik başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Yeni kimlik başvurusu için 130 TL harç bedeli ödenmesi ve son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ile randevu alınarak nüfus müdürlüğüne başvurulması şart. Yeni kimlik kartı alındıktan sonra, sürücü belgesi bilgileri entegre edilebiliyor. Bu uygulama, günlük yaşamda belge taşıma yükünü azaltarak vatandaşlara pratiklik kazandırıyor ve Türkiye’deki dijital dönüşüm sürecinin bir parçası olarak büyük bir önem taşıyor.