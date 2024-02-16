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O belediye KPSS 60, 65, ve 70 puanla en az lise mezunu memur alımı yapacak! İşte başvuru detayları

Sulusaray Belediyesi, bünyesinde çalıştırmak üzere farklı branşlarda memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adayların en az lise mezunu olması ve KPSS’den belirli bir puan almış olması gerekiyor. Başvurular 11-13 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 11:19
O belediye KPSS 60, 65, ve 70 puanla en az lise mezunu memur alımı yapacak! İşte başvuru detayları

Sulusaray Belediyesi Memur Alacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Neler?: Memur Alımı Detayları

Sulusaray Belediyesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre istihdam edilmek üzere memur alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, İlk Defa Atanacaklara Uygulanacak Usul ve Sınav Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek.

Sulusaray Belediyesi'ne Alınacak Memur Sayısı ve Kadroları

personel alımı

Sulusaray Belediyesi, toplam 3 memur alacak. Alınacak memurların kadroları şöyle:

1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)

1 Tekniker

1 Mühendis

Sulusaray Belediyesi'ne Alınacak Memur Başvuru Şartları Neler?

Memur alımı için başvuru yapacak adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor.

Ayrıca, adayların 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türlerinden en az 60, 65 veya 70 puan almış olmaları şart.

VHKİ, Tekniker ve Mühendis Alımı İçin Özel Şartlar

Sulusaray Belediyesi, alacağı memurlar için ayrıca şu özel şartları arıyor:

VHKİ alımı için adayların, herhangi bir lise veya dengi okuldan mezun olmaları, en az B sınıfı ehliyete sahip olmaları, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmaları veya mezun oldukları okulda bilgisayar dersi almış olmaları gerekiyor.

Tekniker alımı için adayların, elektrik ön lisans programından mezun olmaları, en az B sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekiyor.

Mühendis alımı için adayların, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin inşaat mühendisliği programından mezun olmaları, en az B sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekiyor.

Sulusaray Belediyesi'ne Alınacak Memur Başvuru Süreci Nasıl Olacak?

Memur alımı için başvuru yapmak isteyen adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurarak, istenilen belgelerle birlikte 11-13 Mart 2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Atatürk Caddesi No:81 Sulusaray/Tokat adresindeki Sulusaray Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvurmaları gerekiyor.

Sulusaray Belediyesi memur alımı ne zaman yapılacak?

Sulusaray Belediyesi memur alımı için başvurular 11-13 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Sulusaray Belediyesi memur alımı için KPSS şartı var mı?

Evet, Sulusaray Belediyesi memur alımı için KPSS’den en az 60, 65 veya 70 puan almış olmak gerekiyor.

Sulusaray Belediyesi memur alımı için hangi kadrolar var?

Sulusaray Belediyesi memur alımı için VHKİ, tekniker ve mühendis kadroları var.

Sulusaray Belediyesi memur alımı için başvuru formu nereden alınabilir?

Sulusaray Belediyesi memur alımı için başvuru formu, Sulusaray Belediyesi’nin resmi internet sitesinden veya belediye binasından alınabilir.

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