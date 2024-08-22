O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Artvin ilinde bulunan Hopa Belediyesi, 2024 yılı için memur alımı ilanını yayımladı. Kamu personeli alımına yönelik yapılan bu duyuruda, belediye bünyesine 2 yeni memur istihdam edileceği açıklandı. Hopa Belediyesi, eksik kadroların doldurulması amacıyla veteriner hekim ve mühendis pozisyonlarında alım yapacak. KPSS puan şartı bulunan ilan, lisans mezunlarına yönelik olarak yayımlandı. Başvuru süreci, adaylardan istenen belgeler ve diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

BELEDİYE MEMUR ALIMI KONTENJAN BİLGİLERİ

Hopa Belediyesi tarafından yayımlanan memur alımı ilanında, iki farklı pozisyonda personel alımı yapılacağı belirtildi. Belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere;

1 Veteriner Hekim

1 Mühendis

olmak üzere toplamda 2 kişi alınacak. Her iki pozisyon için de lisans mezunu olma şartı bulunuyor. Ayrıca adayların KPSS’den gerekli puanı almış olmaları gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Hopa Belediyesi memur alımı için başvuru yapacak adaylardan bazı genel ve özel şartlar aranmaktadır. Başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gereken başlıca şartlar şu şekildedir:

T.C. Vatandaşı Olmak: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adaylar, kamu haklarından mahrum olmamalıdır.

Adaylar, kamu haklarından mahrum olmamalıdır. Sağlık Durumu: Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır.

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır. Güvenlik Soruşturması: Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek. Suç Hükümlülüğü: Adayların herhangi bir suçtan hükümlü olmaması gerekmektedir.

KPSS PUAN ŞARTI VE DETAYLAR

2024 yılı Hopa Belediyesi memur alımında, adaylardan KPSS puanı şartı aranmaktadır. Bu kapsamda, başvuruda bulunacak adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. KPSS puanı, lisans mezunları için geçerli olup, KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olan adaylar başvuru yapabilecektir.

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

Hopa Belediyesi’nin memur alımı için başvurular 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacaktır. Adayların başvurularını en geç 4 Ekim 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Başvurular, adaylardan istenen belgeler ile birlikte belediyeye şahsen yapılacaktır. İstenilen belgeler, başvuru tarihleri içerisinde eksiksiz olarak teslim edilmelidir.

Başvuruların kabul edilmesi için gerekli belgelerin tam ve doğru bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru esnasında sunulacak belgeler arasında mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve sağlık raporu gibi belgeler bulunmaktadır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE MÜLAKAT SÜRECİ

Başvuruların tamamlanmasının ardından, adayların belgeleri incelenecek ve başvuru şartlarını sağlayan adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakat tarihi ve yeri, Hopa Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Mülakatta başarılı olan adaylar, belediye bünyesinde göreve başlayacaklardır.

HOPA BELEDİYESİ’NDEN İSTİHDAM FIRSATI

Hopa Belediyesi’nin 2024 yılı için açtığı bu memur alımı, özellikle KPSS’den 60 ve üzeri puan alan lisans mezunları için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. Veteriner hekim ve mühendis kadrolarında yapılacak bu alımlar, belediyenin personel açığını kapatmayı hedefliyor. Başvuruda bulunacak adayların belirtilen şartları karşılamaları ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmaları büyük önem taşımaktadır. Mülakat sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, Hopa Belediyesi bünyesinde memur olarak görev yapma şansı elde edeceklerdir.