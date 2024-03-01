O Belediye Yüksek Maaş ile KPSS'siz İlköğretim Temizlikçi, Bahçivan, Şoför ve İş Makinası Operör Alımı Yapıyor

Marmaris Belediyesi'nden 50 Yeni Personel Müjdesi!

Marmaris Belediyesi, bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amacıyla farklı alanlarda toplam 50 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilana göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Marmaris Belediyesi’nde istihdam edilmek üzere bahçe bakım elemanları, kamyon şoförleri, iş makinası operatörleri ve temizlik işçileri aranıyor.





Bahçıvan, kamyon şoförü, iş makinesi operatörü ve temizlik işçisi pozisyonlarında istihdam edilecek adayların Muğla'da ikamet etmesi ve en az ilkokul mezunu olması gerekiyor.



Başvurular 1-7 Mart 2024 tarihleri arasında Marmaris Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen yapılabilecek.

Marmaris'te 50 Yeni İş Fırsatı!

Marmaris Belediyesi, Muğla'nın gözde tatil beldelerinden biri olan Marmaris'in park ve bahçelerini güzelleştirmek, temizliğini sağlamak ve çeşitli altyapı çalışmalarını yürütmek için 50 yeni personel alımı yapıyor.

Marmaris Belediyesi'ne Alınacak Personel Pozisyonları:

18 Bahçe Bakım Elemanı (Park Bahçe ve Koruların Bakımı)

6 Kamyon Şoförü

1 İş Makinası Operatörü

25 Temizlik İşçisi

Marmaris Belediyesi personel alımı Başvuru Şartları:





Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

Vardiyalı veya değişken çalışma saatlerine uygun olmak

Muğla il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Marmaris Belediyesi personel alımı Başvuru İşlemleri:

Başvurular 1-7 Mart 2024 tarihleri arasında Marmaris Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne (Kemeraltı Mahallesi 95. Sokak No:1, Marmaris/MUĞLA) şahsen yapılacaktır.

Detaylı bilgi için:

İŞKUR ilanı: https://www.marmaris.bel.tr/upload/files/202308080904ilan%2004.08.2023-15.08.2023.pdf

Marmaris Belediyesi resmi web sitesi: https://www.marmaris.bel.tr/

Marmaris Belediyesi personel alımı yapıyor! - 50 kişilik alım için başvurular başladı.

Marmaris Belediyesi'nde hangi pozisyonlarda alım yapılacak? - Bahçıvan, kamyon şoförü, iş makinesi operatörü ve temizlik işçisi.

Marmaris Belediyesi personel alımı başvuru şartları nelerdir? - T.C. vatandaşı olmak, Muğla'da ikamet etmek, en az ilkokul mezunu olmak.

Marmaris Belediyesi personel alımı için başvurular nereye yapılacak? - Marmaris Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen.

Marmaris Belediyesi personel alımı için son başvuru tarihi ne zaman? - 7 Mart 2024.







