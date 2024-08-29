O Belediyede KPSS 60 Puanla Memur Olma Fırsatı! Hemen Başvurun 39 bin TL Maaş ile İşe Başlayın

HOPA BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Artvin’in Hopa ilçesi, 2024 yılında bünyesine katacağı yeni memurlar için personel alımı ilanını duyurdu. KPSS puanı ile yapılacak alımlarda, lisans mezunu adaylar arasından seçilecek personeller, belediye bünyesinde görev alacak. Hopa Belediyesi, kadrosunu güçlendirmek amacıyla veteriner hekim ve mühendis kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru yapacak adayların KPSS 60 puan şartını sağlaması gerekiyor. İşte başvuru sürecine dair tüm detaylar…

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE ŞARTLAR

Hopa Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı için toplamda iki memur alımı gerçekleştirilecek. İşte alım yapılacak pozisyonların detayları:

Veteriner Hekim: Hayvan sağlığı ve belediye veterinerlik hizmetlerinde görev alacak.

Hayvan sağlığı ve belediye veterinerlik hizmetlerinde görev alacak. Mühendis: Belediyenin çeşitli teknik projelerinde mühendislik hizmetlerini yürütecek.

Adaylar, belirtilen pozisyonlar için başvuru yapmadan önce genel ve özel şartları dikkatlice incelemelidir. Hopa Belediyesi’nin belirlediği kriterler kapsamında, başvuru yapacak adayların bazı temel gereksinimleri sağlaması gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Hopa Belediyesi memur alımı için adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan şartları sağlamaları bekleniyor. Bu kapsamda adaylardan istenen başlıca şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Kamu haklarından mahrum olmamak: Adayların kamu haklarından mahrum olmamaları gerekmektedir.

Adayların kamu haklarından mahrum olmamaları gerekmektedir. Sağlık durumu: Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. Güvenlik ve arşiv araştırması: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak. Adli sicil kaydı: Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak.

KPSS PUANI ŞARTI ARANIYOR

Başvuru yapmak isteyen adayların 2024 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) lisans seviyesinde KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Belirtilen şartları sağlayan adaylar, Hopa Belediyesi bünyesindeki memur alımlarına başvuruda bulunabilecekler.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Hopa Belediyesi’nin 2024 yılı personel alımları için başvurular 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 4 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Başvuru sürecinde adayların belgelerini Hopa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Posta yoluyla yapılacak başvuruların gecikmesinden kaynaklanacak olumsuzluklardan sorumluluk kabul edilmeyeceği belirtildi.

HOPA BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI

Hopa Belediyesi bünyesinde çalışmanın adaylara birçok avantaj sunduğu biliniyor. Özellikle doğa ile iç içe bir bölgede çalışma imkanı, belediyenin sunduğu sosyal haklar ve avantajlar, memurlar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Belediye personelleri, yerel yönetim projelerinde aktif rol alarak Hopa’nın gelişimine katkı sağlama fırsatı bulacak.

VETERİNER HEKİM VE MÜHENDİS KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Adaylar, başvurdukları kadroya göre bazı özel şartları da karşılamalıdır:

Veteriner Hekim Pozisyonu İçin: Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve ilgili mesleki yeterliliklere sahip olmak.

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve ilgili mesleki yeterliliklere sahip olmak. Mühendis Pozisyonu İçin: İnşaat, Makine veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak.

Her iki pozisyon için de adayların takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü ve mesleki etik kurallara uygun şekilde çalışmaya istekli olmaları gerekmektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından Hopa Belediyesi, mülakat ve diğer süreçleri tamamlayarak nihai aday listesini oluşturacaktır. Başvuru süreci boyunca, adayların gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmaları ve belirtilen tarihlere dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Belediyenin duyurduğu alımlar, özellikle genç ve dinamik bir kadro oluşturma amacı taşıyor. Hopa Belediyesi, kadrosuna katılacak yeni memurlarıyla 2024 yılı projelerinde daha etkin bir hizmet sunmayı hedefliyor.