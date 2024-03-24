O ilde yaşayanlara başvurular açıldı! Belediye koli koli erzak yardımı yapıyor: İşte aranan şart

Ramazan ayı boyunca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sunacağı gıda ve erzak desteği için başvuru süreçlerini sizin için özetledik. İşte o bilgilerin ayrıntıları...