O ilde yaşayanlara başvurular açıldı! Belediye koli koli erzak yardımı yapıyor: İşte aranan şart

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sunmuş olduğu gıda yardım programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye, belediyenin resmi iletişim yolları aracılığıyla erişilebilir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı gıda ve erzak desteği için başvuru prosedürleri hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir:
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden gıda yardımı almak için başvuru formunu belediye binasından veya internet sitesinden alabilirsiniz.
- Doldurulan form, ALO 153 hattı aracılığıyla ya da doğrudan belediyeye iletilerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
- Ekonomik sıkıntı içinde olan ailelere yönelik bu yardım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Whatsapp hattı üzerinden de talep edilebilir.
- Başvurunuzun durumunu öğrenmek için 0850 207 27 27 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
- Ramazan bayramı öncesinde yapılan başvurular neticesinde, bayram kolisi de sağlanmaktadır. Bu kolilerde, bir ailenin bir ay boyunca ihtiyaç duyabileceği temel besin maddeleri bulunur ve her yıl yaklaşık 100 bin aileye ulaştırılır.