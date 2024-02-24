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O İlimizde Cemre Düşmesine Rağmen Kar Yağdı! Kış Boyu Beklenen Kar Beyaz Örtüyle Geldi!

Sivas'ın İmranlı ilçesinde baharın habercisi cemre düşmesine rağmen kar yağışı etkili oldu. Sabah işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:58
O İlimizde Cemre Düşmesine Rağmen Kar Yağdı! Kış Boyu Beklenen Kar Beyaz Örtüyle Geldi!

HEYECANLA BEKLENEN KAR YAĞIŞI İMRANLI'YI BEYAZA BÜRÜDÜ

İlkbaharın habercisi olarak beklenen cemre düşmesine rağmen, Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede ilçeyi bembeyaz bir örtüyle kapladı.

hava-durumu

HASRET SONA ERDİ: BEYAZ BİR ÖRTÜYLE KARŞILANDILAR

Vatandaşlar, sabah işe gitmek için dışarı çıktıklarında çevrenin karla kaplanmış olduğunu gördüler. Kış boyunca beklenen kar yağışı, cemre düşmesiyle birlikte gerçekleşti ve ilçe halkı bu manzarayla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı. Ancak ilerleyen saatlerde güneşin çıkmasıyla birlikte kar erimeye başladı ve bölge tekrar normale dönmeye başladı.

ANI KAR YAĞIŞI BÖLGE HALKINI ŞAŞIRTTI

hava-durumu

Bahara geçiş sürecinde yaşanan ani kar yağışı, bölgedeki vatandaşları şaşırttı. Zira baharın gelmesiyle birlikte artık kar yağışının beklenmemesiyle karşılaşılan bu manzara, halk arasında ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada da paylaşılarak dikkat çekti.

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