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O illerde eriten sıcaklıklar başlıyor! Acil alarm verildi: O saatler arası evden çıkmayın

Görülmemiş sıcaklıklar kapımızda. Sıcak hava dalgası Türkiye'yi hızla etkisi altına aldı ve termometreler 30 derecenin üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 08.06.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 15:46
O illerde eriten sıcaklıklar başlıyor! Acil alarm verildi: O saatler arası evden çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu da olağanüstü sıcak hava dalgalarının kapıda olduğunu gösteriyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada, aşırı sıcak havalarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Şen, "Bu sıcak havalarda güneşte dolaşmanın anlamı yok. Biz yayın için güneşte duruyoruz ama özellikle kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması lazım. Güneşte şapkasız ve gözlüksüz çıkmamak gerekiyor. Beyaz giysiler tercih edilmeli, aksi takdirde sıcak çarpması riski artar ve bu durum beyin hasarına hatta ölüme yol açabilir" dedi.

BU YAZ REKOR SICAKLAR KAPIDA

DOĞU ANADOLU

İstanbul'da güneş altında sıcaklıkların 37-38 dereceye kadar çıktığını belirten Şen, "Marmara'nın doğusu ve güneyinde sıcaklıklar 35 dereceyi geçti. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde de sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde seyrediyor. Bugün ve yarın bu bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar devam edecek. Güneş altında bu sıcaklıklara 6-7 derece daha eklemek gerekiyor. Bu, beyin kaynatan bir sıcaklık" diye konuştu.

Şen, "Haziran başında bu kadar sıcak hava beklenmedikti. Bu, Temmuz ve Ağustos aylarında çok daha aşırı sıcaklıkların ve sıcak hava dalgalarının yaşanacağını gösteriyor. Türkiye, bu yaz meteorolojik afetler yaşayacak. Aşırı sıcaklıklar, orman yangınları riskini artırıyor. Buharlaşma kayıpları artacak, su sıkıntısı yaşanacak. En iyi çözüm, gölgede kalmak" ifadelerini kullandı.

Bölgelere Göre Hava Durumu

- Marmara: Az bulutlu ve açık. Edirne 37°C, İstanbul 31°C, Kırklareli 32°C, Kocaeli 35°C.

- Ege: Az bulutlu ve açık. Afyonkarahisar 33°C, Denizli 40°C, İzmir 36°C, Muğla 37°C.

- Akdeniz: Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı bulutlu. Adana 41°C, Antalya 42°C, Burdur 36°C, Hatay 39°C.

- İç Anadolu: Az bulutlu ve açık. Ankara 33°C, Eskişehir 33°C, Konya 34°C, Sivas 32°C.

- Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Kastamonu’nun doğusu ve Sinop’un güneyi sağanak yağışlı. Bolu 31°C, Düzce 35°C, Sinop 29°C, Zonguldak 26°C.

- Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimleri sağanak yağışlı. Artvin 33°C, Samsun 29°C, Tokat 35°C, Trabzon 28°C.

- Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Erzurum 28°C, Kars 26°C, Malatya 37°C, Van 25°C.

- Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 38°C, Gaziantep 39°C, Siirt 36°C, Şanlıurfa 41°C.

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