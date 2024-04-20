O illerde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Sel seli götürecek

Resmen sel seli götürecek! Bu illerde yoğun yağış bekleniyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



METEOROLOJİ YAĞIŞ UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre ülkenin batı kesimleri çok bulutlu olacak. Marmara bölgesi batı kesimi ve Ege bölgesi kıyı kesimi gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. Doğu Karadeniz iç kesimi yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu yüksek ve dik kesimlerinde çığ tehlikesi olacak. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 1-3 derece oranında artacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genel olarak güneyli olarak, ülkenin güneydoğu bölgesinde kuzeyli olarak, Marmara bölgesi batı kesimi, Ege bölgesi kıyı kesimlerinde güneybatı, Akdeniz bölgesinde iç kesim ve İç Anadolu güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Doğu Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesi kuzey ve doğu kesimlerinde çığ tehlikesine karşı tedbirli olmak gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgelere ve illere göre hava durumu tahminleri şu şekilde;





MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı, batı çevreleri yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

URFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık