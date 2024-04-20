O illerde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Sel seli götürecek

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METEOROLOJİ YAĞIŞ UYARILARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre ülkenin batı kesimleri çok bulutlu olacak. Marmara bölgesi batı kesimi ve Ege bölgesi kıyı kesimi gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. Doğu Karadeniz iç kesimi yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu yüksek ve dik kesimlerinde çığ tehlikesi olacak. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 1-3 derece oranında artacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genel olarak güneyli olarak, ülkenin güneydoğu bölgesinde kuzeyli olarak, Marmara bölgesi batı kesimi, Ege bölgesi kıyı kesimlerinde güneybatı, Akdeniz bölgesinde iç kesim ve İç Anadolu güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Doğu Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesi kuzey ve doğu kesimlerinde çığ tehlikesine karşı tedbirli olmak gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgelere ve illere göre hava durumu tahminleri şu şekilde;
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı, batı çevreleri yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık