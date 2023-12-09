O markette ayçiçek yağı stokları boşaltılıyor! 3 tane alana 1 tane hediye!

ŞOK Market ayçiçek yağında muhteşem bir kampanyaya imza attı! Ayrıntılar haberimizde...

O markette ayçiçek yağı stokları boşaltılıyor! 3 tane alana 1 tane hediye!
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Yılın son günlerinde sofralarınızı hem sağlıklı hem de bütçe dostu bir şekilde donatma şansı ŞOK Marketler zincirinde! Ayçiçek yağı, zamdan en çok etkilenen ürünlerden biri olması nedeniyle, 6 Aralık 2023 tarihinde başlayacak dev indirim kampanyası ile tüketicilerle buluşuyor.

ŞOK Marketler, 3 gün boyunca Ayçiçek yağında %35'e varan indirimler sunacak. Bu büyük kampanya ile vatandaşlar, belki de yılın sonunda evlerine zamsız fiyatla Ayçiçek yağı götürebilecek. Şu günlerde ekonomik sıkıntıların arttığı bir dönemde, ŞOK'un bu indirim kampanyası, alışverişinizi rahatlatan bir soluk olacak.

ayçiçek yağına indirim

Zam öncesinde Ayçiçek yağı stoklarını yenilemek isteyenler için harika bir fırsat! ŞOK Marketler zinciri, Aralık ayına özel olarak düzenlediği bu indirim kampanyası ile Ayçiçek yağına yeni bir soluk getiriyor. Bu hafta tam 3 gün boyunca devam edecek olan kampanyada, Ayçiçek yağında büyük indirim fırsatları sizleri bekliyor.

Yılbaşı alışverişini tamamlamak isteyenler için ŞOK, Ayçiçek yağı indiriminde 1 litreden 5 litreye kadar tüm markalarda %35'ten başlayan indirimleri sunuyor. Bu fırsatları değerlendirmek isteyenler, 6 Aralık'ta ŞOK Marketleri'nde sıralarını almaya başlayabilirler. Sofraların vazgeçilmezi olan Ayçiçek yağında yapılacak bu büyük indirim kampanyası, sadece 3 gün sürecek. Yılın son günlerinde ekonomik bir alışverişin kapılarını aralayan ŞOK Marketler, Ayçiçek yağı indirimi ile sofralarınıza hem lezzet hem de tasarruf getiriyor. Stoklar tükenmeden bu fırsatı kaçırmamak adına ŞOK Marketler'e uğramayı unutmayın! 

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