O markette bedava ayçiçek yağı dağıtılıyor! İşi gücü bırakan koşuyor: 5 litresine tek kuruş alınmayacak

Yemeklerin olmazsa olmazı olan ayçiçek yağında indirim müjdesi veren o markete yoğunluk başladı. Hem kaliteli hem de indirimli ayçiçek yağı almak için kampanya detayları açıklandı.

Ayçiçek yağında dev indirim başlatılırken o market Onur market oldu. Kampanya şartlarına bakılarak uygunluk sağlayanlara 5 litre ayçiçeğini bedavaya alabilecek.





KAMPANYA DETAYLARI

-17-30 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerlidir.

-Bireysel müşteriler yararlanabilir.

-5 litre pet Bizim/Ona ayçiçek yağları kampanyaya dahildir.

-Her müşteri bir defa yararlanabilir.

-Tek seferlik yapılacak Çuval Şeker, Cep TL yüklemesi ve Tekel ürünleri hariç KDV Dahil 2500 TL lik alışverişlerde kullanılır.

-1.000 TL ana kategori alımlarında 100 TL hediye edilerek kampanyayla beraber kullanılmaz.