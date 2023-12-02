O markette bedava ayçiçek yağı dağıtılıyor! İşi gücü bırakan koşuyor: 5 litresine tek kuruş alınmayacak

Marketlerden indirim haberleri gelmeye başlarken ayçiçek yağında dev kampanya başlatıldı. Belirlenen şartlara uygunluk sağlayan herkes bedava ayçiçek yağı alabilecek. İşte tüm detaylar...

O markette bedava ayçiçek yağı dağıtılıyor! İşi gücü bırakan koşuyor: 5 litresine tek kuruş alınmayacak
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Yemeklerin olmazsa olmazı olan ayçiçek yağında indirim müjdesi veren o markete yoğunluk başladı. Hem kaliteli hem de indirimli ayçiçek yağı almak için kampanya detayları açıklandı.

Ayçiçek yağında dev indirim başlatılırken o market Onur market oldu. Kampanya şartlarına bakılarak uygunluk sağlayanlara 5 litre ayçiçeğini bedavaya alabilecek.

Onur market ayçiçek yağı

KAMPANYA DETAYLARI

-17-30 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerlidir.

-Bireysel müşteriler yararlanabilir.

-5 litre pet Bizim/Ona ayçiçek yağları kampanyaya dahildir.

-Her müşteri bir defa yararlanabilir.

-Tek seferlik yapılacak Çuval Şeker, Cep TL yüklemesi ve Tekel ürünleri hariç KDV Dahil 2500 TL lik alışverişlerde kullanılır.

-1.000 TL ana kategori alımlarında 100 TL hediye edilerek kampanyayla beraber kullanılmaz. 

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