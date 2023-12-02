O markette bedava ayçiçek yağı dağıtılıyor! İşi gücü bırakan koşuyor: 5 litresine tek kuruş alınmayacak
Marketlerden indirim haberleri gelmeye başlarken ayçiçek yağında dev kampanya başlatıldı. Belirlenen şartlara uygunluk sağlayan herkes bedava ayçiçek yağı alabilecek. İşte tüm detaylar...
Yemeklerin olmazsa olmazı olan ayçiçek yağında indirim müjdesi veren o markete yoğunluk başladı. Hem kaliteli hem de indirimli ayçiçek yağı almak için kampanya detayları açıklandı.
Ayçiçek yağında dev indirim başlatılırken o market Onur market oldu. Kampanya şartlarına bakılarak uygunluk sağlayanlara 5 litre ayçiçeğini bedavaya alabilecek.
KAMPANYA DETAYLARI
-17-30 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerlidir.
-Bireysel müşteriler yararlanabilir.
-5 litre pet Bizim/Ona ayçiçek yağları kampanyaya dahildir.
-Her müşteri bir defa yararlanabilir.
-Tek seferlik yapılacak Çuval Şeker, Cep TL yüklemesi ve Tekel ürünleri hariç KDV Dahil 2500 TL lik alışverişlerde kullanılır.
-1.000 TL ana kategori alımlarında 100 TL hediye edilerek kampanyayla beraber kullanılmaz.