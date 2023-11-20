O markette çay 99 TL, 2,5 kg pirinç 89 TL'ye indi! Mahallesinde şubesi olan koşa koşa gidiyor

Çağrı Marketler, müşterilerine özel avantajlar sunmaya devam ediyor! Türkiye'nin sevilen alışveriş noktalarından biri olan Çağrı Market, 25. yılını coşkuyla kutluyor ve bu özel dönemi, 15-19 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak çeşitli indirimlerle taçlandırıyor. Çağrı'nın sadık müşterileri, bu tarihlerde gerçekleşecek muazzam fırsatlarla karşılaşacak.

Çağrı Market, 15-19 Kasım tarihlerini kapsayan özel aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sunarak, alışveriş tutkunlarını birbirinden cazip indirimlerle buluşturuyor. Bu özel kampanya, market genelindeki birçok ürünü kapsayacak ve müşterilere ekonomik alışverişin keyfini yaşama fırsatı tanıyacak.

















Çağrı Market'in 25. yıl kutlamaları, müşterilere unutulmaz bir alışveriş deneyimi vaat ediyor. 15-19 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak bu özel indirim fırsatlarıyla Çağrı, alışveriş tutkunlarına ekonomik ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu süreçte, müşterilerini düşünen Çağrı Market, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla buluşturarak her kesimden tüketicinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Unutulmaz alışveriş anları için 15-19 Kasım tarihlerini takvimlerinize işaretleyin ve Çağrı Marketlerdeki bu özel indirimleri kaçırmayın!