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O marketten çekirdek aldı, gördüklerine inanamadı! Bu kadar da olmaz dedirten olay

Çekirdeğin içinden çıkan izmarit görenleri şok etti! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 16.02.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 00:11
O marketten çekirdek aldı, gördüklerine inanamadı! Bu kadar da olmaz dedirten olay

Malatya'da bir göz hastanesinde çalışan sağlıkçı Hazar Ülger, BİM'den aldığı çekirdek poşetinde yaşadığı şok olayla gündeme geldi. Ülger, iş çıkışı arkadaşlarıyla birlikte alışveriş yaptığı BİM şubesinden aldığı çekirdek poşetini eve getirdiğinde, açılmamış poşetin içinde içilmiş sigara izmariti buldu.

Ülger'in anlatımına göre, eve döndüklerinde poşeti açtıklarında içindeki sigara izmariti karşısında büyük bir şaşkınlık yaşandı. Ülger, durumu fark ettikten sonra poşetin üzerinde yazan üretici firmayı aramaya karar verdi. Ancak, poşette yazan firma yerine başka bir firmanın telefona çıkması, olayın karmaşıklığını artırdı. Sağlıkçı, bu durumu sosyal medyada paylaşarak olayın dikkat çekmesini sağladı.

çekirdekten izmarit çıktı

Ülger, yaşadığı olayın ciddiyetini vurgulayarak, "BİM'de alışveriş yaptık sonra çekirdek aldık arkadaşlarımla. Eve geldik ve fark ettik ki içinde sigara izmariti var. Konuyla ilgili bir muhatap bulamadık. Firma da bize dönüş yapmadı. Bu sıkıntılı bir süreç. Ben de bir sağlıkçı olarak, bu izmariti atan, içen kişinin herhangi bir bulaşıcı hastalığını olup olmadığını bilemiyoruz. Paketi hiçbir şekilde açmadık. Dava hazırlıklarına başladık, kesinlikle bu ciddi bir konu" şeklinde konuştu.

Ülger, ödemeyi kredi kartı ile yapmış olup bu durumun kesinlikle ekstrede belli olduğunu belirtti. Avukatı aracılığıyla konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Ülger, benzer durumlarla karşılaşanların dikkatini çekmek ve bu tür olaylara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede milyonlarca izlenme aldı. Olayla ilgili olarak market ve üretici firma hukuki yollara başvurularak hesap sorulacak.

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