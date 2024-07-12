O meslekleri yapanların emekliliği çoktan geldi! SGK'nın yeni listesine hemen bakın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli meslek grupları için erken emeklilik hakkı sunan yeni düzenlemesini duyurdu. Bu düzenleme, özellikle demir ve çelik fabrikalarında, madencilikte, cıva üretiminde ve asit üretimi gibi riskli işlerde çalışanları kapsıyor. SGK'nın açıklamasına göre, bu meslek gruplarındaki çalışanlar, işlerinin doğası gereği yüksek sağlık riskleri ve zorlu çalışma koşulları nedeniyle erken emeklilik imkanından yararlanabilecek.

SGK'nın listesinde yer alan diğer meslekler arasında sahil güvenlik personeli, radyoaktif işlerde çalışanlar, emniyet mensupları ve askerler de bulunuyor. Bu meslek grupları, günlük işlerinde maruz kaldıkları riskler ve sağlık üzerindeki olası etkiler göz önünde bulundurularak erken emeklilik hakkı tanınıyor.





Erken emeklilik hakkı verilen meslekler arasında basın ve gazetecilik işleri, itfaiye ve yangın söndürme, ceza infaz kurumlarında çalışanlar da yer alıyor. Bu düzenleme, meslek gruplarının çalışma koşullarının zorluğunu ve sağlık üzerindeki potansiyel etkilerini dikkate alarak hayata geçirildi.

SGK'nın duyurusuyla birlikte, bu meslek gruplarında çalışan milyonlarca kişinin emeklilik süreçleri önemli ölçüde kolaylaşacak ve daha sağlıklı bir yaşam için erken emeklilik imkanından faydalanabilecekleri belirtiliyor.