O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala üniversiteler eksik personelini tamamlamak adına gün gün yeni ilan yayınlamaya devam ediyor. Ağustos ayında bir çok üniversiteye eğitim personeli, eğitim görevlisi ve üniversite personeli alımları açıklanmaya devam ediyor. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) tarafından gece saatlerinde Resmi Gazete’de onay alan alımlar ile alakalı olarak bilgilendirme sunuldu. Üniversite, yeni dönemde öğretim üyeleri almak üzere ilan yayınladı. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 21 kişi alım yapılacağı belirtilirken belirlenen şartları taşıyan 4 öğretim görevlisi alımı yapılacağı da belirtildi.

Üniversite, farklı akademik seviyelerde öğretim üyesi alımı yapacak iken bugnü başlayan başvurular 21 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

GİBTÜ hangi kadrolarda personel alacak

Profesör alımı için alanında uzman, deneyimli ve akademik kariyerinde önemli başarılara imza atmış adayların alımının sağlanacağı belirtilirken, Doçent alımında Yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip, bilimsel çalışmalar yapmış kişilerin adaya olabileceği belirtilmiş bulunuyor. Doktor Öğretim Üyesi olarak başvuruda bulunmak isteyen adayların da doktora derecesine hakim olma şartı mevcut.

GİBTÜ başvuru şartları

Akademik kariyerine GİBTÜ’de devam etmek isteyen adaylar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartların taşınması zorunluluğu mevcut. yabancı dil bilgisi, bilimsel yayın sayısı ve akademik başarı gibi kriterler de başvuru sırasında büyük önem arz ediyor.

Başvuruda istenen belgeler

Üniversite tarafından yapılan açıklamada başvuru sırasında istenen belgeler şu şekilde belirtilmiş bulunuyor;

• Dilekçe

• Özgeçmiş

• Doçentlik belgesi

• 1 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Yabancı Dil Belgesi

• Üniversitenin Akademik Yükseltme Puan Tablosu (Detaylı ve imzalı)

• Yayın listesi

• Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan toplam 6 takım dosya (1 takım basılı, 5 takım elektronik ortamda)

GİBTÜ akademik kadro başvuru süresi

GİBTÜ bünyesinde görev almak isteyen adaylar için başvurular başlamış olup, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.