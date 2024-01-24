O tarihe kadar bunu yapmayan yandı! Bir sabah doğal gazsız kalabilirsiniz

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yapılan anlaşma doğrultusunda, doğal gaz kombisi kullanımının sona erdirilmesi kararı alındı, milyonlarca vatandaşı etkileyecek bu önemli karar için imzalar atıldı. Karar, 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durdurma planlarını içermekte olup, 2030 itibariyle yeni inşa edilen tüm binaların "Sıfır Emisyon Binaları" standartlarına uyması gerekecek. İşte detaylar...





DOĞAL GAZ KOMBİSİ KULLANIMINI SONA ERDİRME KARARI ALINDI

Uzun süren tartışmaların ardından çevre dostu bir adım atılmasına karar verildi ve AB ülkeleri, Avrupa Parlamentosu üyeleri, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu'nun katılımıyla yeni Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, fosil yakıt kullanımını 2040'a kadar durdurmayı ve 2030 itibariyle "Sıfır Emisyon Binaları" standartlarına uyan tüm yeni binaları kapsamaktadır.





Doğal gaz kombilerinin kullanımını sonlandırmayı amaçlayan bu önemli adımda, 1 Ocak 2025 itibariyle fosil yakıt kullanan kombilere teşvik verilmeyeceği açıklandı. Ayrıca, 2050 yılına kadar AB genelindeki tüm binaların sıfır emisyonlu binalara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

AB yetkilileri tarafından alınan bu karar, AB'nin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmekte olup, enerji verimliliği ve karbon emisyonlarının azaltılmasını amaçlamaktadır. Bu kararla birlikte, AB ülkeleri gelecekte daha çevre dostu ve sürdürülebilir enerji kullanımına odaklanarak, iklim değişikliği ile mücadelede etkin bir rol oynama amacını taşıyor.