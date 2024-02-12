O üniversite lise mezunu düşük KPSS puanıyla, aşçı, temizlik görevlisi garson alımı yapacak! Başvurular bugün başladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi KPSS Puanıyla 16 Sözleşmeli Personel Alacak! Başvuru Koşulları ve Süreçleri Neler?

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 16 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, alım KPSS puanı esasına göre yapılacak. finans7.com olarak, bu haberimizde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin personel alımı ilanına nasıl başvurabileceğinizi ve hangi koşulları taşımanız gerektiğini anlattık.





KAEÜ ALIM YAPILACAK KADROLAR



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Resmi Gazete’de yayımladığı ilanda, alım yapacağı kadroları şu şekilde duyurdu:

1 Destek Personeli (Aşçı),

15 Destek Personeli (Temizlik - Yemekhane Servis Elemanı ( 5 Ön Lisans ve 10 Lisans ),









KAEÜ PERSONEL ALIM BAŞVURU KOŞULLARI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sözleşmeli Personel alımı için adaylardan hem genel hem de özel koşullar aradığını bildirdi. Genel koşullar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı olmak,

Atanacağı görevi yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için askerlik çağına henüz gelmemiş, askerlik çağına gelmişse askerlik yapmış ya da tecilli olmak,

Başvuru yapacağı kadronun gerektirdiği işleri eksiksiz şekilde yapabilecek olmak,

Görevini devamlı yapabilecek,

Verilecek işleri eksiksiz şekilde yerine getirecek,

Hastalarla arasının iyi olması.

Özel koşullar ise şunlar:

2022 yılında yapılan KPSS’den Lise için P94, Ön Lisans için P93 puan türünden en az 60 ve 65 puan almış olmak.

Başvuruyu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin yayımladığı personel alımı ilanında belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

KAEÜ PERSONEL ALIM BAŞVURU SÜRECİ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sözleşmeli Personel alımı için başvuru sürecini şu şekilde açıkladı:

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

Başvurular, istenen belgelerle birlikte şahsen yapılmalıdır.

Başvuru tarihleri: 12 - 26 Şubat 2024

Başvuru adresi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alımı yapıyor mu?



Evet, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 16 Sözleşmeli Personel alımı yapıyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alımı ilanı nerede yayınlandı?

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alımı ilanı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alımı için başvuru koşulları neler?

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alımı için başvuru koşulları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı olmak, atanacağı görevi yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak, erkek adaylar için askerlik çağına henüz gelmemiş, askerlik çağına gelmişse askerlik yapmış ya da tecilli olmak, başvuru yapacağı kadronun gerektirdiği işleri eksiksiz şekilde yapabilecek olmak, görevini devamlı yapabilecek, verilecek işleri eksiksiz şekilde yerine getirecek, hastalarla arasının iyi olması gibi genel koşullardır. Ayrıca, her kadro için farklı KPSS puan türü ve puan şartı da aranmaktadır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alımı için başvuru nasıl yapılır?

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alımı için başvuru, istenen belgelerle birlikte şahsen yapılır. Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvuru adresi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR’dir.