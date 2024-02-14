O Üniversiteside Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı! KPSS’li ve KPSS’siz Kadın/Erkek Personel Alımı Başladı: Başvuru İçin Tıklayın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 Bilişim Personeli Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Alınacak personeller, İstanbul (Hamidiye) Külliyelerinde görev yapacaklar. Alım yapılacak unvanlar, kıdemli yazılım uzmanı, yazılım uzmanı ve kıdemli ağ ve sistem yöneticisi olarak belirlendi. Alım ilanıyla ilgili detaylar haberimizde.







Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 Bilişim Personeli Başvuru Koşulları Nelerdir?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bilişim personeli alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan şartlar aranıyor. Bunlar:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

gibi şartlar bulunuyor.

Ayrıca, alım yapılacak unvanlar için özel olarak da bazı şartlar aranıyor. Bunlar:

İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

KPSS ve YDS şartı da aranacak olup adayların 2022 veya 2023 yılında yapılan KPSS’den P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve Yabancı Dil Sınavından İngilizce dilinden puan almış olmak şartı aranacak. KPSS Puanı olmayan adaylardan da başvuru alınacak olup Değerlendirmelerde puan 70 olarak alınarak YDS Puanı 0 olarak değerlendirilecektir.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 Bilişim Personeli Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bilişim personeli alımı için başvurular 14 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 28 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını online olarak dolduracakları başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen teslim edecekler. Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru kılavuzu buradan indirilebilir.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 Bilişim Personeli Alım Yapılacak Unvanlar ve Kontenjanlar Nelerdir?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bilişim personeli alımı kapsamında toplam 5 personel alınacak. Bunların 2’si kıdemli yazılım uzmanı, 2’si yazılım uzmanı ve 1’i kıdemli ağ ve sistem yöneticisi olarak belirlendi. Alım yapılacak unvanlar, kontenjanlar ve KPSS puan türleri şöyle: