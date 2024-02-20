O Üniversitesinden Lise Mezunlarına Müjde: Mülakatsız Hizmetli, Şoför, Temizlikçi... Alımı Yapılacak

Mersin Üniversitesi’nde Kariyer Fırsatı: Çeşitli Pozisyonlarda Personel Alımı Duyurusu!

Akademik dünyada kariyer yapma fırsatı arayanlar için Mersin Üniversitesi’nden heyecan verici bir duyuru geldi. Üniversite, bünyesindeki eksiklikleri gidermek amacıyla farklı eğitim seviyelerinden mezun adaylar için çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacağını açıkladı.





MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM MEZUNİYETE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

Üniversite, lise mezunlarından teknisyen ve hizmetli; ön lisans mezunlarından sağlık teknikeri ve tekniker; lisans mezunlarından ise biolog ve odyolog pozisyonları için başvurular bekliyor.

Lise Mezunu:

- 10 Hizmetli

- 2 Şoför

- 2 Hasta Bakımı ve Temizliği

- 1 Teknisyen

Ön Lisans Mezunu:

- 6 Sağlık Teknikeri

- 1 Tekniker

Lisans Mezunu:

- 1 Biolog

- 1 Odyolog

MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI VE KRİTERLER

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları ve KPSS’den belirli bir puan almış olmaları gerekiyor.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM MÜLAKATSIZ ATAMA SÜRECİ

Mersin Üniversitesi, adayların KPSS puanlarına göre sıralama yaparak mülakatsız personel alımı gerçekleştirecek.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM BAŞVURU TAKVİMİ

Başvurular, 20 Şubat 2024 tarihinde başlamış olup, adayların 6 Mart 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Mersin Üniversitesi personel alımı ne zaman? 20 Şubat 2024’te başlayıp, 6 Mart 2024’e kadar devam edecek.



Mersin Üniversitesi hangi pozisyonlar için personel alıyor? Lise, ön lisans ve lisans mezunları için çeşitli pozisyonlar.

Mersin Üniversitesi personel alımı için KPSS puanı kaç olmalı? Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 puan.