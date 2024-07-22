Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

ŞOK market Temmuz ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 18-23 Temmuz kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 18-23 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 18-23 Temmuz indirimleri...

Yayın Tarihi: 22.07.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 08:58
O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

şok market alışverişŞOK Market, 18-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta, ŞOK Market'te pek çok üründe cazip fırsatlar sunuluyor. İndirimli ürünler arasında gıda, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve ev eşyaları gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. İşte bu dönemde öne çıkan bazı ürünler ve indirimler: İşte diğer detaylar haberimizde...

market alışveriş

ŞOK MARKETTEN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 

 Gıda Ürünleri

- **Süt ve Süt Ürünleri**: Çeşitli süt, yoğurt ve peynir ürünlerinde önemli indirimler mevcut.

- **Bakliyat ve Kuruyemiş**: Fasulye, nohut, mercimek gibi bakliyatlar ile fındık, ceviz gibi kuruyemişlerde kampanyalar düzenlenmiş.

- **Atıştırmalıklar**: Kraker, bisküvi ve cips gibi ürünlerde fiyat avantajları sağlanıyor.

 Temizlik Malzemeleri

- **Bulaşık Deterjanı**: Popüler markaların bulaşık deterjanlarında %20'ye varan indirimler uygulanıyor.

- **Çamaşır Deterjanı**: Farklı çeşitlerdeki çamaşır deterjanları indirimli fiyatlarla sunulmakta.

- **Temizlik Ürünleri**: Yüzey temizleme ve banyo temizleme ürünlerinde de fırsatlar mevcut.

Kişisel Bakım

- **Şampuan ve Saç Kremi**: Çeşitli markaların şampuan ve saç kremlerinde özel indirimler uygulanmakta.

- **Cilt Bakım Ürünleri**: Yüz temizleme jeli, nemlendirici krem gibi ürünlerde fiyat avantajları mevcut.

- **Diş Macunu ve Fırçası**: Diş bakım ürünlerinde de kampanyalar düzenlenmiş.

 Ev Eşyaları

- Mutfak Eşyaları: Tencere, tava ve mutfak gereçlerinde indirimler söz konusu.

- **Temizlik Aletleri**: Mop ve temizlik bezlerinde fiyat düşüşleri yaşanmakta.

- **Depolama Ürünleri**: Saklama kapları ve organizatörlerde de indirimler bulunuyor.

market alışveriş

Öne Çıkan Ürünler

- Gıda Kategorisi: ŞOK Market’te bu hafta birçok gıda ürününde avantajlı fiyatlar sunulmakta. Örneğin, süt ürünleri ve atıştırmalıklar dikkat çekiyor.

- Temizlik Ürünleri: Bulaşık ve çamaşır deterjanlarında yapılan kampanyalar, ev temizliğini daha ekonomik hale getiriyor.

- Kişisel Bakım: Şampuan, saç kremi ve cilt bakım ürünleri gibi kişisel bakım ürünlerinde de önemli indirimler mevcut.

- Ev Eşyaları: Mutfak eşyaları ve temizlik aletlerinde uygun fiyatlar ile ev ihtiyaçlarınıza yönelik fırsatlar sunuluyor.

ŞOK Market, bu haftaki kataloğunda geniş bir ürün yelpazesini uygun fiyatlarla sunarak müşterilerine ekonomik alışveriş yapma imkanı tanıyor. Hem temel ihtiyaçlar hem de çeşitli ev ürünlerinde sağlanan bu indirimler, alışveriş bütçesini rahatlatmak isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor. 18-23 Temmuz tarihleri arasında ŞOK Market’e uğrayarak, bu avantajlı ürünlerden yararlanabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı

En az ilkokul mezunlarına iş kapısı açıldı! Devlet Su İşleri o kadrolara personel alımı yapacak

O illere kış geri döndü! Yaz ortasında sırılsıklam olacaklar: Meteoroloji tek tek uyardı

Emeklilik sisteminde yeni perde açıldı! Herkes prim günü hesaplamaya koşacak: Emeklilik yaşı arşa çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Tatile çıkmadan önce BİM'deki indirime koşun! BİM 22-23-24-25 TEMMUZ indirimleri başladı

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı

Emeklilik sisteminde yeni perde açıldı! Herkes prim günü hesaplamaya koşacak: Emeklilik yaşı arşa çıkıyor

Banka hesaplarınızı kontrol edin! Gördüklerinize inanamayacaksınız: Milyonlarca kişi listede

Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı

O illere kış geri döndü! Yaz ortasında sırılsıklam olacaklar: Meteoroloji tek tek uyardı

En az ilkokul mezunlarına iş kapısı açıldı! Devlet Su İşleri o kadrolara personel alımı yapacak

O ilde yaşayan vatandaşlara acil olarak duyuruldu! Sakın yapmayın: Valilik yasak getirdi