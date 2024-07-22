O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

ŞOK Market, 18-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta, ŞOK Market'te pek çok üründe cazip fırsatlar sunuluyor. İndirimli ürünler arasında gıda, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve ev eşyaları gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. İşte bu dönemde öne çıkan bazı ürünler ve indirimler: İşte diğer detaylar haberimizde...





ŞOK MARKETTEN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Gıda Ürünleri

- **Süt ve Süt Ürünleri**: Çeşitli süt, yoğurt ve peynir ürünlerinde önemli indirimler mevcut.

- **Bakliyat ve Kuruyemiş**: Fasulye, nohut, mercimek gibi bakliyatlar ile fındık, ceviz gibi kuruyemişlerde kampanyalar düzenlenmiş.

- **Atıştırmalıklar**: Kraker, bisküvi ve cips gibi ürünlerde fiyat avantajları sağlanıyor.

Temizlik Malzemeleri

- **Bulaşık Deterjanı**: Popüler markaların bulaşık deterjanlarında %20'ye varan indirimler uygulanıyor.

- **Çamaşır Deterjanı**: Farklı çeşitlerdeki çamaşır deterjanları indirimli fiyatlarla sunulmakta.

- **Temizlik Ürünleri**: Yüzey temizleme ve banyo temizleme ürünlerinde de fırsatlar mevcut.

Kişisel Bakım

- **Şampuan ve Saç Kremi**: Çeşitli markaların şampuan ve saç kremlerinde özel indirimler uygulanmakta.

- **Cilt Bakım Ürünleri**: Yüz temizleme jeli, nemlendirici krem gibi ürünlerde fiyat avantajları mevcut.

- **Diş Macunu ve Fırçası**: Diş bakım ürünlerinde de kampanyalar düzenlenmiş.

Ev Eşyaları

- Mutfak Eşyaları: Tencere, tava ve mutfak gereçlerinde indirimler söz konusu.

- **Temizlik Aletleri**: Mop ve temizlik bezlerinde fiyat düşüşleri yaşanmakta.

- **Depolama Ürünleri**: Saklama kapları ve organizatörlerde de indirimler bulunuyor.





Öne Çıkan Ürünler

- Gıda Kategorisi: ŞOK Market’te bu hafta birçok gıda ürününde avantajlı fiyatlar sunulmakta. Örneğin, süt ürünleri ve atıştırmalıklar dikkat çekiyor.

- Temizlik Ürünleri: Bulaşık ve çamaşır deterjanlarında yapılan kampanyalar, ev temizliğini daha ekonomik hale getiriyor.

- Kişisel Bakım: Şampuan, saç kremi ve cilt bakım ürünleri gibi kişisel bakım ürünlerinde de önemli indirimler mevcut.

- Ev Eşyaları: Mutfak eşyaları ve temizlik aletlerinde uygun fiyatlar ile ev ihtiyaçlarınıza yönelik fırsatlar sunuluyor.

ŞOK Market, bu haftaki kataloğunda geniş bir ürün yelpazesini uygun fiyatlarla sunarak müşterilerine ekonomik alışveriş yapma imkanı tanıyor. Hem temel ihtiyaçlar hem de çeşitli ev ürünlerinde sağlanan bu indirimler, alışveriş bütçesini rahatlatmak isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor. 18-23 Temmuz tarihleri arasında ŞOK Market’e uğrayarak, bu avantajlı ürünlerden yararlanabilirsiniz.