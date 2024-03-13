Ocaksız fırınsız 5 dakikada hazır bisküvi topları tarifi!

Evde pratik bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz, yalnızca 5 malzeme kullanarak fırınsız ve hızlı bir tatlı yapmanın hazzını yaşayın! Bu özel tarifimizde, bisküvi topları hazırlamanın adımlarını detaylı bir biçimde ele alarak, misafirlerinizi veya tatlı isteğinizi karşılayacaksınız.

Malzemeler:

İki paket petibör bisküvi, bir su bardağı süt, bir yemek kaşığı kakao, üzeri için hindistan cevizi, küçük bir tencere





Tarif:

Bisküvileri mikserden geçirerek incecik toz haline getirin.

Bir tencerede sütle bir araya gelene kadar kakao ekleyerek karıştırın.

Süt-kakao karışımını toz bisküvilerin üstüne ekleyerek iyice karıştırarak tek bir hamur haline getirin.

Elde ettiğiniz karışımı buzdolabında 10 dakika kadar bekletin, böylece karışımın kıvamı oturacaktır.

Bekleyen karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, hindistanceviziyle kaplayarak sunum tabağına yerleştirin.

Bisküvi toplarını dilediğiniz gibi çikolata sos veya fındık içi ile süsleyerek görselliği arttırabilirsiniz.

Bu süratli ve pratik tarifle, evde mevcut malzemelerle kısa sürede leziz bir tatlıyı hazırlamak mümkün. Misafirlerinizi ya da sevdiklerinizi nefis bisküvi toplarıyla şımartmak için malzemeleri hazırlayın ve 10 dakika içinde nefis bir tatlı elde edin! Afiyet olsun!