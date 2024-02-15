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Oğlak burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta oğlak burçları, para, iletişim, uzun vadeli hedefler ve ev konularında hareketli olacaklar. Venüs ve Mars, finansal fırsatlar sunarken, güneş ve Merkür, yakın çevreyle ilişkileri güçlendirecek. Dolunay, planlarınızı gözden geçirmenizi sağlayacak. Kiron ve kuzey ay düğümü, ev ve aile hayatınızda iyileşmeler getirecek. Nisan ayında daha güzel gelişmeler sizi bekliyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 13:29
Oğlak burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Oğlak Burcu 19-25 Şubat haftalık burç yorumu

Duygu Demir: Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, bu hafta finansal anlamda çok aktif ve enerjik olacaksınız. Venüs ve Mars, kova burcunda ikinci evinizde ilerliyor. Bu da size para kazanma ve biriktirme fırsatları sunuyor. Ancak bunun yanında keyif ve konfor için de harcamalar yapabilirsiniz. Mars, çarçur etmeye meyilli bir gezegen olduğu için teknolojik aletler, yeni hedefler, hayaller, gelecek planları ve daha önce denemediğiniz şeyler için para harcayabilirsiniz.

İletişim ve Yakın Çevre

Pazartesi günü güneş, balık burcuna geçiyor ve yakın çevrenizle olan ilişkilerinizi güçlendiriyor. İletişim ve fikirleriniz ön planda olacak. Kısa mesafeli seyahatler, sosyal medya, proje bazlı işler ve konuşmalar gündeminizde olacak. Cuma günü Merkür de balık burcuna giriyor ve size yaratıcı ve ilham verici fikirler getiriyor. Kararlar almak ve planlar yapmak için uygun bir zaman olacak.

Uzun Vadeli Planlar ve Hedefler

Cumartesi günü saat 15:30'da başak burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Uzun vadeli planlarınız, basın, yayın, medya, sosyal medya işleri, yurt dışı, yabancılar, seyahatler, daha fazla görünür olmak, hukuki işler, akademik konular, eğitimler, öğretiler gibi konularla ilgili olarak detaylı bir analiz ve planlama yapmak isteyebilirsiniz. Bazı şeyler hayatınıza girmeye veya yoluna girmeye başlayabilir. Ancak tam olarak nereye gittiğinizi göremeyebilirsiniz. Bu yüzden sakin olup süreci akışına bırakmanız gerekebilir.

Ev, Aile ve İlişkiler

Bu hafta boyunca Kiron ve kuzey ay düğümü koç burcunda kavuşuyor. Bu da ev, aile ve ev hanesi ile ilgili olarak iyileşme ve düzelme işaret ediyor. Nisan ayında koç burcunda yeniay olacak ve evinizle ilgili dilekleriniz, toplumdaki yeriniz, aile ilişkileriniz, evi değiştirme veya iyileştirme gibi konular gündeme gelecek. Bu kavuşum, bu konularda olumlu gelişmelerin başlangıcı olabilir. Artık yıkıcı ve zorlu süreçler geride kaldı. Daha olumlu ve ılımlı adımlar atmaya başlıyorsunuz. Nisan ayında çok daha güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evinizi, ailenizi ve ilişkilerinizi toparlamak için çaba gösterin sevgili oğlak burçları.

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