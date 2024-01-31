Oğlak burcu 5-11 Şubat 2024 haftalık yorumu: Sosyal, sevgi, iş ve finansal konularda yeni başlangıçlar

Duygu Demir: Sevgili Oğlaklar ve Yükselen Oğlaklar 5-11 Şubat haftalık yorumunuz

Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, bu hafta enerjiniz değişiyor. Artık kendi burcunuzda değil, kova burcunda ilerliyorsunuz. Bu da sizin için daha fazla sosyal aktivite, sevgi, iş kolaylığı ve odaklanma anlamına geliyor. Kendinize ve görünümünüze önem veriyorsunuz. İlişkilerde de hareketlilik söz konusu olabilir. Ancak kendinizi tanıyarak ve ifade ederek daha rahat hissedeceksiniz.

Finansal Durumunuz

Finansal durumunuz da bu hafta ön planda. Para kazanmak, birikim yapmak, kariyer planlamak ve hedeflerinize ulaşmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Pazartesi günü merkür de kova burcuna geçiyor ve size yeni fikirler, projeler ve gelir kaynakları sunuyor. Ev, eğitim, seyahat veya teknoloji ile ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu alanlardan para kazanabilirsiniz. Pazartesi günü merkür ve pluto kavuşumu, hayatınızda önemli bir karar almanızı gerektirebilir. Bu etki hafta boyunca devam edecek.

Yeni Ay

10 Şubat tarihinde, kova burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay, finansal konularda yeni bir başlangıç yapmanız için size destek olacak. Yatırım yapmak, bütçe planlamak, değer görmek ve almak gibi konular gündeminizde olacak. Kendi yeteneklerinizi, hobilerinizi ve kişiliğinizi ortaya koyarak para harcayabilir veya kazanabilirsiniz. Çocuklarınız veya sevgiliniz için de harcamalar yapabilirsiniz. Kendi değerinizi bilerek ve hak ettiğinizi düşündüğünüz şeyleri talep ederek ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Teknolojik aletler veya iletişim araçları üzerinden flört etmek veya küçük konuşmalar yapmak da mümkün. Ancak bu hafta beklenmedik gelişmeler veya sürpriz harcamalar da olabilir. Kendi keyfiniz ve konforunuz için para harcamak isteyebilirsiniz. Bu yeni ayın yanında kastra yıldızı da var. Bu yıldız, ani öfke veya yıkıcı olaylara neden olabilecek bir etkiye sahip. Bu yüzden teknolojik aletleri dikkatli kullanın, büyük gerginlikler yaratmayın ve para harcama konusunda sakin olun. Önümüzdeki hafta daha çok hissedeceğiniz bir başka etki de kiron ve kuzey ay düğümü arasındaki yakın temas. Bu etki, evinizin, ailenizin ve yaşam koşullarınızın iyileşmesine katkıda bulunacak. Belki de evinize veya ailenize yönelik harcamalar yapacaksınız. Sevgili oğlak burçları, umarım haftanız güzel ve sakin geçer.