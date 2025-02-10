Öğrenciler Türk Mutfağında Yeteneklerini Yarıştılar

Uluslararası Gastronomi Festivali Kayseri'de Gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması, "Modern Türk Mutfağı" temasıyla Kayseri'de yapıldı. Etkinlik, Melikgazi Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Öğrenciler Mutfak Sanatlarını Sergiledi

Gastronomi alanında eğitim gören öğrenciler, mesleki eğitim ve mutfak sanatları becerilerini ortaya koyma fırsatı buldular. MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması Genel Koordinatörü Barış Ondaş, yarışmanın bu yıl ikincisinin düzenlendiğini açıkladı.

Nisan'da Türkiye Finali

Ondaş, nisan ayında gerçekleştirilecek Türkiye finalinde 14 ilden gelen finalistlerin birincilik için mücadele edeceğini belirtti. Ayrıca, yöresel yemeklerin modern sunumlarla hazırlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

"Biz asla yemekleri şu daha iyiydi, bu daha iyiydi diye birbirinden ayıramayız. Türk mutfağının her yemeği birbirinden özel ve güzel." diyen Ondaş, dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin de verildiğini duyurdu.

Yarışmada 402 okulun katılım sağladığını ve Kayseri ayağında 16 okulun mücadele ettiğini aktaran Ondaş, eleme turlarının çarşamba günü Konya'da devam edeceğini söyledi.

Sonuçlar ve Ödüller

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, bu etkinlik Türk mutfağındaki becerilerin ve yeteneklerin sergilendiği önemli bir platform olmaya devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması, "Modern Türk Mutfağı" temasıyla Kayseri'de yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması, "Modern Türk Mutfağı" temasıyla Kayseri'de yapıldı.