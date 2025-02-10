DOLAR
36 0%
EURO
37,19 0,09%
ALTIN
3.359,42 -1,59%
BITCOIN
3.524.163,18 -1,72%

Öğrenciler Türk Mutfağında Yeteneklerini Yarıştılar

MEB tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali, Türk mutfağında yetenekli öğrencileri buluşturdu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:35
Öğrenciler Türk Mutfağında Yeteneklerini Yarıştılar

Uluslararası Gastronomi Festivali Kayseri'de Gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması, "Modern Türk Mutfağı" temasıyla Kayseri'de yapıldı. Etkinlik, Melikgazi Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Öğrenciler Mutfak Sanatlarını Sergiledi

Gastronomi alanında eğitim gören öğrenciler, mesleki eğitim ve mutfak sanatları becerilerini ortaya koyma fırsatı buldular. MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması Genel Koordinatörü Barış Ondaş, yarışmanın bu yıl ikincisinin düzenlendiğini açıkladı.

Nisan'da Türkiye Finali

Ondaş, nisan ayında gerçekleştirilecek Türkiye finalinde 14 ilden gelen finalistlerin birincilik için mücadele edeceğini belirtti. Ayrıca, yöresel yemeklerin modern sunumlarla hazırlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

"Biz asla yemekleri şu daha iyiydi, bu daha iyiydi diye birbirinden ayıramayız. Türk mutfağının her yemeği birbirinden özel ve güzel." diyen Ondaş, dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin de verildiğini duyurdu.

Yarışmada 402 okulun katılım sağladığını ve Kayseri ayağında 16 okulun mücadele ettiğini aktaran Ondaş, eleme turlarının çarşamba günü Konya'da devam edeceğini söyledi.

Sonuçlar ve Ödüller

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, bu etkinlik Türk mutfağındaki becerilerin ve yeteneklerin sergilendiği önemli bir platform olmaya devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması, "Modern Türk Mutfağı" temasıyla Kayseri'de yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması, "Modern Türk Mutfağı" temasıyla Kayseri'de yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi
2
Öğrenciler Türk Mutfağında Yeteneklerini Yarıştılar
3
Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!
4
17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor
5
Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!
6
Denizbank'tan Emekli ve Çalışanlara Rekor Promosyon: 70.600 TL
7
İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!