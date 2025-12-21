DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.771.588,98 0,12%

Oltu'da Araç Zinciri Tamiri: Salih Çelik Ekonomiye ve Geri Dönüşüme Katkı

Erzurum Oltu'da egzoz ustası Salih Çelik, atıl araç zincirlerini tamir edip kışa hazırlayarak sürücülere ekonomik seçenek sunuyor ve geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:23
Oltu'da Araç Zinciri Tamiri: Salih Çelik Ekonomiye ve Geri Dönüşüme Katkı

Oltu'da Araç Zincirleri Tamir Edilerek Ekonomiye Kazandırılıyor

Egzoz ustası Salih Çelik'ten kışa hazırlık

Erzurum’un Oltu ilçesinde egzoz ustası olan 49 yaşındaki Salih Çelik, atıl haldeki araç zincirlerini onararak yeniden kullanıma kazandırıyor.

Doğutaş Sanayi Sitesinde 35 yıldır egzoz ustalığı yapan Çelik, kullanılmaz hale gelmiş zincirleri bakım ve onarımdan geçirerek kış aylarına hazır hale getiriyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte zincir tamirine talebin arttığını söyleyen Çelik, bu hizmetin sürücülere daha ekonomik bir alternatif sunduğuna dikkat çekiyor.

Çelik sözlerine şu şekilde devam etti: "Kış ayları öncesinde zincirlerin bakım ve onarımını yapıyoruz. Müşterilerimiz için hem daha ekonomik oluyor hem de zincirleri daha sağlam hale getiriyoruz".

Hizmetten faydalanan vatandaşlar, tamir edilen zincirlerin kış şartlarında büyük fayda sağladığını belirterek Çelik’in çalışmalarından son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Bu uygulama hem sürücülerin bütçesine katkı sağlıyor hem de geri dönüşüme örnek teşkil ediyor.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE EGZOZ USTASI SALİH ÇELİK, ATIL DURUMDAKİ ARAÇ ZİNCİRLERİNİ TAMİR EDEREK...

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE EGZOZ USTASI SALİH ÇELİK, ATIL DURUMDAKİ ARAÇ ZİNCİRLERİNİ TAMİR EDEREK YENİDEN KULLANIMA KAZANDIRIYOR.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE EGZOZ USTASI SALİH ÇELİK, ATIL DURUMDAKİ ARAÇ ZİNCİRLERİNİ TAMİR EDEREK...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı Emniyet Müdürü Göksel Önder Narkotik Ekiplerini Yerinde İnceledi
2
Kraliçenin Adını Taşıyan Efteni Gölü Yenileniyor
3
Çayırova'da Vaaz Sırasında İçeri Giren Pitbull Sonrası Cami Dezenfekte Edildi
4
Hatay’da Emre Örer’den Depremzedelere 8 Bin Ücretsiz Deneme Kitapçığı
5
Eskişehir'de Tasmalı Köpek Üç Sokak Köpeğinin Arasında Kaldı
6
Efteni Gölü Yenileniyor: 150’den Fazla Kuş Türü İçin Engelsiz Alan
7
Adana'da kargocu paketi aracından inmeden bahçeye fırlattı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025