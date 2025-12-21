Oltu'da Araç Zinciri Tamiri: Salih Çelik Ekonomiye ve Geri Dönüşüme Katkı

Oltu'da Araç Zincirleri Tamir Edilerek Ekonomiye Kazandırılıyor

Egzoz ustası Salih Çelik'ten kışa hazırlık

Erzurum’un Oltu ilçesinde egzoz ustası olan 49 yaşındaki Salih Çelik, atıl haldeki araç zincirlerini onararak yeniden kullanıma kazandırıyor.

Doğutaş Sanayi Sitesinde 35 yıldır egzoz ustalığı yapan Çelik, kullanılmaz hale gelmiş zincirleri bakım ve onarımdan geçirerek kış aylarına hazır hale getiriyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte zincir tamirine talebin arttığını söyleyen Çelik, bu hizmetin sürücülere daha ekonomik bir alternatif sunduğuna dikkat çekiyor.

Çelik sözlerine şu şekilde devam etti: "Kış ayları öncesinde zincirlerin bakım ve onarımını yapıyoruz. Müşterilerimiz için hem daha ekonomik oluyor hem de zincirleri daha sağlam hale getiriyoruz".

Hizmetten faydalanan vatandaşlar, tamir edilen zincirlerin kış şartlarında büyük fayda sağladığını belirterek Çelik’in çalışmalarından son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Bu uygulama hem sürücülerin bütçesine katkı sağlıyor hem de geri dönüşüme örnek teşkil ediyor.

