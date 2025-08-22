DOLAR
41,01 -0,16%
EURO
48,01 -0,63%
ALTIN
4.415,67 -0,51%
BITCOIN
4.731.633,61 -2,33%

Ömer Vargı, 62. Altın Portakal'da Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı

Ömer Vargı, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığına atandı; festival 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:46
Ömer Vargı, 62. Altın Portakal'da Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı

Ömer Vargı, 62. Altın Portakal'da Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığına deneyimli yönetmen getirildi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasının jüri başkanlığını Ömer Vargı üstlenecek.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festival için hazırlıklar sürüyor.

Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini Ömer Vargı'nın üstleneceği festivalde, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film ödülü bu yıl 3,5 milyon lira olarak açıklandı. Ulusal yarışmalar için başvurular, bugün sona erecek.

Ömer Vargı, kariyeri boyunca 1500'den fazla reklam filmi yönetti.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
Blaundos Antik Kenti'nde Fırın, Zeytin ve Metal İşlikleri Gün Yüzüne Çıktı
3
Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek
4
Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları
5
Filistinli Çocuklar, Ankara'da Tiyatro Şenliğinde Barış Mesajı Aldı
6
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Büyüleyici Üflemeli Çalgılar Konseri
7
Erciyes Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu Yaşanıyor

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası