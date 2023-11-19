Ön lisans ve lisans mezunları başvuruya akın edecek! Üniversiteye 50 KPSS puanıyla personel alımı başlatıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından personel alımına ilişkin bir duyuru yayınlandı. 16 Kasım 2023 tarihinde yayına verilen Resmi Gazete personel alım ilanı detaylarında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (OGÜ) 132 kişilij sözleşmeli personel alımına ilişkin alınan karar duyuruldu. 4/B Sözleşmeli personel alımında ise en az lise mezunu, önlisans mezunu ve lisans mezunu adaylar arasından istihdam edilmektedir. İstihdam sürecinde ise herhangi bir mülakat yapılmayacaktır.

Mezuniyet Durumuna Göre Kontenjan Dağılımı

Lise Mezunu: 11 Temizlik-Çöp Toplama, 1 Temizlik Görevlisi,

Ön Lisans Mezunu: 9 Sağlık Teknikeri, 1 Röntgen Teknisyeni, 36 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 4 Şoför,

Lisans Mezunu: 14 Hemşire, 1 Eczacı, 1 Psikolog, 1 Sağlık Teknikeri, 5 Diğer Sağlık Personeli, 2 Mühendis, 41 Büro Personeli, 4 Aşçı, 1 Çözümleyici, Sistem Programcısı,

Mülakatsız işe alınabilecek!

Yukarıdaki pozisyonlar için adaylar, KPSS grup puan türleri kapsamında en yüksek puan türünden en düşük puan türüne göre sıralamaya göre seçilecek ve herhangi bir yazılı veya sözlü sınava tabi tutulmadan işe alınacaktır.

Üniversite çalışanlarını işe alabilmek için genel kural olarak 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımanız gerekmektedir. Diğer bir şart ise yaşlı olmamanız ve sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı almamanızdır.

KPSS 50 Puan Şartı

Adayların 2022 KPSS sınavından en az 50 puan almaları gerekmektedir: Lise için P94, önlisans için P93 ve lisans için P3 puan şartı bulunmaktadır.

Mesleğe göre özel koşullar nelerdir?









































Başvuru süreci başladı!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başlatıldı. Başvurular ilanın yayımlandığı anda başlar, en geç 15 gün içinde tamamlanır.

Son başvuru tarihi: 16-30 Kasım 2023 Başvuru adresi: Eskisehir Osmangazi Üniversitesi – Kariyer Kapısı “Açık İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​internet adresi üzerinden yapılmaktadır.

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