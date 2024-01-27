Onlarca meslek grubuna kadro açıldı! Bakanlık 1600 personel alımını başlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkezi ve yerel kurumlara toplam 1.629 sözleşmeli personel alımının yapılacağını açıkladı. Alımlar, çocuk gelişimi uzmanları, idari personel, koruma ve güvenlik personeli, aşçılar, temizlik personeli, şoförler, bahçıvanlar, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, arkeologlar, Müze araştırmacıları, kütüphaneciler, teknisyenler, teknikerler restoratör gibi farklı meslek gruplarına yöneliktir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Sözleşmeli İşçi Alımı





Adayın pozisyonuna bağlı olarak seçim, KPSS değerlendirmesine ve/veya sözlü sınava veya özel uygulamalı sınava dayalı olarak yapılacaktır. Bakanlık, restorasyon müteahhitleri konusunda uzmanlaşmış 44 kişi 4/B sözleşmeli personel kadrosu oluşturdu.

Başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sitesi veya e-devletin “Kariyer Kapısı” üzerinden yapılabilecek. Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde dokuz personel istihdam edilecek.

Her aday yalnızca bir eyalete ve bir pozisyona başvurabilir. Çoklu başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartları ile birlikte sözlü sınav tarihleri ​​ve detayların bakanlığın internet sitesinde yayınlandığı belirtildi.