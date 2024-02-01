Önlisans mezunlarına yüksek maaş ile iş fırsatı! Tarım ve Orman Bakanlığı 1484 personel alım ilanı yayımladı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1484 PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında çeşitli kadrolarda 1484 sözleşmeli personel istihdam edecek. Personel alımı ilanı, ÖSYM’nin internet sitesinde duyuruldu. Adaylar, KPSS 2024/4 tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapabilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN 1484 KONTENJAN





Personel alımı ilanına göre, Ön Lisans mezunu adaylar arasından 1484 personel alınacak. Kontenjan dağılımı şöyle:

970 Büro Personeli

10 Aşçı

206 Şoför

2 Gemi Adamı

78 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

56 Laborant

162 Orman Muhafaza Memuru

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımına başvurmak isteyen adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor. Ayrıca, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, 2022 yılında yapılan KPSS’den Ön Lisans için P93 puan türünden puan almış olmak şartları da aranıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NİTELİK KODLARINA GÖRE BAŞVURU KOŞULLARI

Personel alımı ilanında, nitelik kodlarına göre başvuru koşulları da belirlendi. Adayların, tercih ettikleri kadroların nitelik kodlarına uygun bölümlerden mezun olmaları gerekiyor. Nitelik kodlarına göre mezun olunması gereken bölümler şunlar:

Nitelik Kodu 3001: Herhangi bir Ön Lisans programından mezun olmak.

Nitelik Kodu 3023: Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Nitelik Kodu 3149: Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Ormancılık ve Orman Ürünleri Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Nitelik Kodu 3153: Av ve Yaban Hayatı, Avcılık ve Yaban Hayatı Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Nitelik Kodu 3173: Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Nitelik Kodu 3179: Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Nitelik Kodu 3181: Maliye Ön Lisans programından mezun olmak.

Nitelik Kodu 3183: İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Nitelik Kodu 3213: Yat Kaptanlığı Ön Lisans programından mezun olmak.

Nitelik Kodu 3215: Yatçılık ve Yat İşletmeciliği, Yat İşletme ve Yönetimi, Marina İşletme, Marina ve Yat İşletmeciliği Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Nitelik Kodu 3222: Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Nitelik Kodu 3270: Denizcilik Ön Lisans programından mezun olmak.

Nitelik Kodu 3271: Deniz ve Liman İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Nitelik Kodu 3272: Deniz Kuvvetleri Meslek Eğitimi Ön Lisans programından mezun olmak.

Nitelik Kodu 3387: Sosyal Bilimler Ön Lisans programından mezun olmak.

Nitelik Kodu 3391: Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri, 31 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin internet sitesindeki “KPSS 2024/4 Tercih Robotu” aracılığıyla yapabilecek. Tercih ücreti ise 20 TL olarak belirlendi.