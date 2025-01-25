Ordu'da 1301 Çeşit Dondurma Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

Guinness Rekoru için Dondurma Denemesi

Ordu'da, Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinlik, 1301 çeşit dondurma ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Bu unutulmaz anlar, Çambaşı Kayak Tesisleri'nde, Büyükşehir ve Kabadüz belediyeleri tarafından düzenlenen programda yaşandı.

Rekor Denemesi ve Detaylar

Rekor denemesi için Celal Karaarslan ve ekibi, 125 metrelik masada hazırladıkları dondurmaları sergiledi. Guinness World Records Türkiye Hakemi Şeyda Subaşı Gemici ve ekibi, fındık, balık gibi yöresel ürünlerle zenginleştirilen dondurmaların denetimini gerçekleştirdi.

Gemici, Guinness World Records'un dünya çapında rekor denemelerini tescil eden tek kuruluş olduğunu vurgulayarak, kural ve şartlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Daha önce 1001 çeşit dondurma ile Abu Dabi rekoru bulunurken, yeni rekoru duyurmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Rekor Sahibi ve Mutluluğu

Rekor belgesini alan Celal Karaarslan, doğduğu memlekette böyle bir başarı elde etmenin gururunu taşıdığını ifade etti. 1301 dondurmanın jüri tarafından onaylandığını belirten Karaarslan, "Tüm dondurmalarımız hem kıvamı hem duruşu itibarıyla kabul gördü. 11 kişilik ekibimizle son 18 günde bu rekor için gece gündüz çalıştık," şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise, bu özel günde hissettiği heyecanı ve mutlu sonuçları dile getirerek, rekorun önemine değindi. Etkinlik sonunda hazırlanan dondurmalar, katılımcılara ikram edildi.

Ordu'da yaylada düzenlenen program çerçevesinde hazırlanan 1301 çeşit dondurma Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için Celal Karaarslan ve ekibinin hazırladıkları dondurmalar, 125 metrelik masada sergiledi.

Ordu'da yaylada düzenlenen program çerçevesinde hazırlanan 1301 çeşit dondurma Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için Celal Karaarslan ve ekibinin hazırladıkları dondurmalar, 125 metrelik masada sergiledi.