Ordu'da Boztepe'de Sis Güzelliği: Teleferik ve Kuşlar Görsel Şölen

Ordu'da Boztepe'yi saran sis bulutları, teleferik kabinleri ve kuşlarla görsel şölen oluşturdu; yüksek kesimlerde kar, sahilde yağmur sürüyor. Sıcaklık ort. 9 derece.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:17
Seyir terasında büyüleyen manzara

Ordu'da etkili olan sis, şehrin seyir terası olarak adlandırılan Boztepe'de eşsiz bir görüntü oluşturdu.

İlin yüksek kesimlerinde ve yaylalarında aralıklarla kar yağışı devam ederken, sahil kesimlerinde aralıklarla yağmur etkili oluyor. Turistik nokta olan 530 metre yükseklikteki Boztepe, yoğun sis bulutlarıyla kaplandı.

Teleferik kabinleri ve kuşlar, sisle birleşen manzarada izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Hava sıcaklıklarının ortalama 9 derece olarak ölçüldüğü şehirde, yağışların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

