Ordu'da Boztepe'de Sis Güzelliği: Teleferik ve Kuşlar Görsel Şölen

Ordu'da Boztepe'de Sis Güzelliği

Seyir terasında büyüleyen manzara

Ordu'da etkili olan sis, şehrin seyir terası olarak adlandırılan Boztepe'de eşsiz bir görüntü oluşturdu.

İlin yüksek kesimlerinde ve yaylalarında aralıklarla kar yağışı devam ederken, sahil kesimlerinde aralıklarla yağmur etkili oluyor. Turistik nokta olan 530 metre yükseklikteki Boztepe, yoğun sis bulutlarıyla kaplandı.

Teleferik kabinleri ve kuşlar, sisle birleşen manzarada izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Hava sıcaklıklarının ortalama 9 derece olarak ölçüldüğü şehirde, yağışların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

