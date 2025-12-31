DOLAR
Ordu'da çiçekçiden Karadeniz zekası: Gül buketini karalahana ile süslüyor

Ordu'da çiçekçiler Mevlüt ve Ekrem Kuvan, gül buketlerini karalahana ile süsleyip hem lezzetli hem ekonomik bir alternatif sunuyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:16
Gül ve karalahana bir arada: Hem süs hem mutfak için

Ordu’da çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan, Karadeniz Bölgesi’nin yöresel ve sevilen lezzeti karalahanayı gül buketlerinde kullanmaya başladı. Kuvan, güllerle gönüllere, yemek yapılabilen karalahanalarla da mideye hitap ettiklerini söylüyor.

Karadeniz Bölgesi’nin en sevilen ve yöresel lezzetlerinden olan karalahana, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi. Çorba, dolma, kavurma ve turşuda sık kullanılan karalahana, çiçekçinin elinde farklı bir boyuta taşındı.

Altınordu ilçesinde 25 yıldır çiçekçilik yapan Ekrem Kuvan (42), gül buketlerinde kullanılan ve bir süre sonra çöpe atılan yeşil yapraklı bitkiler yerine bölgede yetişen karalahana kullanıyor. Karalahanalar buketleri süslerken müşteriler tarafından yemek yapımında da değerlendirilebiliyor. Karalahanalı gül buketlerinin bir özelliği ise fiyatının diğer buketlere göre daha uygun olması.

"Herke kokina buketi yaparken, biz karalahana yapmak istedik"

Çiçekçi Mevlüt Kuvan, buketlerinde farklı tasarımlar yapmayı sevdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yıl geldi çattı, herkes kokina buketi yaparken, biz de değişiklik yapmak istedik ve Karadenizli olduğumuz için pancar ve gülden buket yapmak istedik. Değişiklik her zaman daha güzel ve alışılmışın önüne geçtik. Bu buketimiz ilgi görüyor, Karadenizli olmamız ayrıcalıklı olduğu için karalahana buketini şuanda insanlara tanıtıyoruz" dedi.

"Karalahana çorbası içtiğim esnada bu fikri tasarladım"

Kuvan, fikri bir akşam yemeğinde içtiği karalahana çorbası sırasında geliştirdiğini anlattı:

"Ertesi gün geldim ve iş yerimde karalahana buketini yaptım. Müşteriler ilgi gösteriyor. Karalahanamızı günlük alıyoruz ve günlük kullanıyoruz. İnsanlar buketi eve götürdükleri zaman gülleri vazoya, pancarı da çorba ya da dolma yaparak kullanabilirler. Bu sayede çöpe gitmeyecek hepsini kullanabilecekler"

"Bu buket ile evlerde karalahana pişecek"

Gülün içine yeşil yapraklı bitkiler yerine karalahana koyduklarını söyleyen Kuvan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kış aylarının vazgeçilmez çorbası karalahana. Aynı zamanda 4 mevsim de tüketilebilir. Kar yağdı ve pancarın bulunması gerçekten zor. Bu buket sayesinde evlerde karalahana da pişecek. İnsanlar yeni yılda kokina yerine buketi alabilir. Karalahana olan buketimiz diğer buketlere göre daha da ucuz. Bunların yanında soğan buketi, pırasa, limon ve havuçlu buketimiz de var. Soğan her yemekte kullanılıyor, kış geldi pırasa da oldukça fazla tüketiliyor. Hem buket olarak götürecekler, hem de eşler bunları yemek yapabilecekler"

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

