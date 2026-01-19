Ordu'da Kar 1,5 Metreye Ulaştı: 24 Saatte 358 Mahalle Yolu Açıldı

Ordu’nun yüksek kesimli bölgelerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri 24 saat içinde 358 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir 417 araç ve 600 personelle seferber

Türkiye’nin kırsal yol ağı en geniş ili Ordu’da, etkisini artıran kar yağışına karşı Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı. Karla mücadele ekipleri; 417 araç ve iş makinesi ile 600 personelden oluşuyor. İl genelinde ortalama kar kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken, Akkuş ilçesinde rakımın yüksek olduğu alanlarda kar örtüsü 1,5 metreye çıktı.

Küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımda yaşanması muhtemel aksaklıklar önlenmeye çalışılıyor. Ekipler, bir günde 358 mahalle yoluna müdahale ederek kırsal yerleşimlerin erişimini sağladı.

Hasta ve cenaze hizmetleri öncelikli

Karla mücadelede önceliğin sağlık ve cenaze hizmetlerine verildiği bildirildi. Ekipler, bu süreçte 33 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 26 vatandaşa cenaze hizmeti verdi.

Yollarda mahsur kalan vatandaşlara yönelik yardımlar da sürüyor. Örnek bir müdahalede, Kabadüz ilçesinden Çambaşı Kayak Merkezi’ne giden ancak zinciri koptuğu için ilerleyemeyen Levent Büyükişler isimli vatandaşın yolu açılarak konaklayacağı otele kadar güvenli şekilde ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olası olumsuzluklarda vatandaşların belediyenin çağrı merkezi üzerinden yardım talebinde bulunabileceğini duyurdu.

ORDU'NUN YÜKSEK KESİMLİ BÖLGELERİNDE KAR KALINLIĞI 1,5 METREYE ULAŞIRKEN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN 24 SAAT İÇİNDE 358 MAHALLE YOLU ULAŞIMA AÇILDI.