DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,86 0,96%
ALTIN
4.446,84 -0,34%
BITCOIN
4.606.045,01 0,25%

Ordu'da Mağara Turizmi İçin 19 İlçede Keşif Başladı

ASPEG ve ŞELORDER öncülüğünde 'Ordu Mağaralarını Şelale Rotalarına Dahil Etme ve Turizme Katkı Projesi' kapsamında 19 ilçede keşif çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:58
Ordu'da Mağara Turizmi İçin 19 İlçede Keşif Başladı

Ordu'da mağaralar turizme kazandırılıyor

ASPEG ve ŞELORDER işbirliğiyle kapsamlı keşif

Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) ile Şelaleler Şehri Ordu Derneği (ŞELORDER) tarafından hayata geçirilen Ordu Mağaralarını Şelale Rotalarına Dahil Etme ve Turizme Katkı Projesi, Ordu'nun hem yer üstü hem de yer altı zenginliklerini turizme kazandırmayı hedefliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediyenin meclis salonunda düzenlenen projeyi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, şehrin gizli kalmış güzelliklerini turizme dahil edeceklerini vurguladı.

Mehmet Hilmi Güler toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Amacımız şehrimizin yer üstü zenginlikleri olduğu kadar yer altı zenginliklerini de şehrimizin turizmine kazandırmak. Anadolu Speleoloji Grubu Derneği ve Şelaleler Şehri Ordu Derneği'nin çalışmalarına destek vereceğiz. Şehrimiz yer altı zenginlikleri bakımından oldukça zengin. Şu an ilimizde irili ufaklı 300'den fazla şelale var. Bu, şehrimizin ne kadar zengin bir il olduğunu gösteriyor. Yine aynı şekilde mağaralar bakımından da ilimiz çok zengin. Onun için bu gizli kalmış zenginliklerimizi gün yüzüne çıkartmak için başlatılan çalışmaları olumlu buluyoruz."

Toplantıya, Vali Muammer Erol, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile diğer ilgililer katıldı.

Keşif ekibi ve destekçiler

Proje kapsamında, Şelaleler Şehri Ordu Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz koordinatörlüğünde; Anadolu Speleoloji Grubu Derneği Başkanı Orkun Kuntay Uzel, Turgay Tarıl Gönülalan ve Ender Usuloğlu'ndan oluşan ekip görev yapacak.

Ekipler, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile bazı belediyelerin destekleriyle 19 ilçede keşif çalışması yürütecek.

Yürütülecek çalışmalar sırasında elde edilecek görüntü ve veriler, şehrin ulusal ve uluslararası turizm tanıtımlarında kullanılacak.

Ordu'da mağaraların turizme kazandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ordu'da mağaraların turizme kazandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ordu'da mağaraların turizme kazandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
Tunceli MamekiFest'te Buray ve Hasan Güneşdoğdu Coşkusu
3
Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'nda Yerli ve Yabancı Uzmanlar Buluştu
4
Edirne'de Türkçe ve Yunanca Şarkılarla Dolu Konser
5
KPSS puanı olan başvuruya akın edecek! Dev memur alımı an itibarıyla başladı
6
Ordu'da Mağara Turizmi İçin 19 İlçede Keşif Başladı
7
YKS Türkiye Birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in Tercihi: Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan