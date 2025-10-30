Ordu'da Sis ve Sonbahar Renkleri: Ulubey Sayacabaşı'nda Büyüleyici Manzara

Ordu'da Sis ve Sonbahar Renkleri Ulubey'de Görsel Şölen Yarattı

Sayacabaşı mevkisinde etkili sis dronla görüntülendi

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan sis, sonbaharın canlı tonlarıyla birleşerek görenleri etkiledi.

Ulubey ilçesindeki ormanlarda yaşanan sonbahar güzelliği, doğaseverlere benzersiz manzaralar sundu.

Ormanlar sarı, turuncu ve kızıl renklere bürünmüş olup, bu renk cümbüşü sisle birlikte fotoğraf ve seyirlik görüntüler oluşturdu.

İlçenin Sayacabaşı mevkisinde etkili olan sis, sonbahar renkleriyle birlikte özellikle dikkat çekti.

Ormanı kısmen kaplayan sis, dronla görüntülendi ve bölgenin doğal güzelliğini havadan kayda aldı.

