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Ordu'daki Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nda Üçüncü Dönem Kazılar Başladı

Ordu'da Bizans dönemine ait Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nda yeni arkeolojik kazılarla tarihi bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 11:07
Ordu'daki Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nda Üçüncü Dönem Kazılar Başladı

Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nda Yeni Kazılar Başladı

Ordu ilinde, 2021'de yol genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi eserlerle dikkatleri çeken Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nda, üçüncü dönem arkeolojik kazılar başladı. Fatsa ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan manastırın tamamının gün yüzüne çıkarılması amacıyla yürütülen kazılar, Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçkin Evcim'in bilimsel sorumluluğunda, 15 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

Yeni Bulgular ve Turizm Planları

Geçen yıl yapılan kazılarda, Bizans dönemine ait in-situ zemin mozaiği keşfedilmişti. Bu yıl da yeni bulgulara ulaşılması hedefleniyor. Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, bölgede yürütülen üç arkeolojik kazıdan birinin Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nda olduğunu belirtti. Toparlak, kazıların titizlikle devam ettiğini ve birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti.

Restorasyon ve Gelecek Planları

Ordu'daki kazı alanına ulaşan moloz kaldırma işlemlerinin ardından, yeni tarihi eserler ve bulgulara ulaşılması bekleniyor. Toparlak, geçen yıl bulunan zemin mozaiğinin devamına ulaşmayı umduklarını vurgulayarak, “Bununla birlikte birçok eser burada gün yüzüne çıkarılmış olacak.” dedi. Ayrıca, Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nın aslına uygun şekilde restorasyonu da planlanıyor.

Ordu'nun Tarihi Önemi Artıyor

Toparlak, kazı yapılan bölgedeki araştırmaların farklı noktalarında sürdüğünü belirtti. “Yeni kazı alanları, yeni eserler ve mimari yapılar bulmayı hedefliyoruz.” diyerek Ordu'nun tarihi öneminin bu kazılardan sonra değişeceğini ifade etti. Doç. Dr. Seçkin Evcim de, Bizans dönemine ait sekizgen planlı yapıların çok az örneğinin günümüze ulaştığını belirtti. Kazıların bu yapıların incelenmesi açısından büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Kazılar sonucunda ortaya çıkan eserlerin, yeni kurulacak Ordu Müzesi'nde sergileneceği temennisi de dile getirildi. Yerli ve yabancı turistlerin bu tarihi bölgeyi ziyaret etme imkanı, Ordu'nun kültürel ve turistik değerini artıracak.

Ordu'da 2021'de yol genişletme çalışması sırasında ortaya çıkan mezarda tarihi eserler...

Ordu'da 2021'de yol genişletme çalışması sırasında ortaya çıkan mezarda tarihi eserler bulunmasının ardından tespit edilen Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nda yeni dönem arkeolojik kazılara başlandı.

Ordu'da 2021'de yol genişletme çalışması sırasında ortaya çıkan mezarda tarihi eserler...

Ordu'da 2021'de yol genişletme çalışması sırasında ortaya çıkan mezarda tarihi eserler bulunmasının ardından tespit edilen Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nda yeni dönem arkeolojik kazılara başlandı.

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