Ordulu çiçekçiden yenilik: Gül buketleri 'karalahana' ile süsleniyor

Ordulu çiçekçi Mevlüt Kuvan, Karadeniz’in yöresel ve sevilen lezzeti karalahanayı gül buketlerinde kullanarak dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. Kuvan, güllerle gönüllere, yemek yapılan karalahanalarla da mideye hitap etmeyi amaçlıyor.

Karalahana neden tercih edildi?

Karalahana, Karadeniz Bölgesi’nde özellikle kış aylarının vazgeçilmezi. Çorba, dolma, kavurma ve turşuda sıkça kullanılan karalahana, Altınordu ilçesinde 25 yıldır çiçekçilik yapan Ekrem Kuvan (42) ve Mevlüt Kuvan'ın elinde buketlere hem estetik hem de kullanışlı bir boyut kazandırdı.

Yeşil yapraklı bitkilerin bir süre sonra çöpe gittiğini gözlemleyen çiçekçiler, bunun yerine bölgede yetişen karalahanayı tercih ediyor. Böylece buketler süs eşyası olmanın ötesine geçip müşteriler tarafından yemek yapımında da kullanılabiliyor.

Fikir nasıl doğdu?

'Bir akşam karalahana çorbası içerken bu fikri tasarladım' diyen Mevlüt Kuvan, ertesi gün iş yerinde karalahana buketini hazırladığını ve müşterilerin ilgisinin yoğun olduğunu belirtiyor. 'Karalahanamızı günlük alıyoruz ve günlük kullanıyoruz. İnsanlar buketi eve götürdükleri zaman gülleri vazoya, pancarı da çorba ya da dolma yaparak kullanabilirler. Bu sayede çöpe gitmeyecek hepsini kullanabilecekler' diye ekliyor.

Müşteri avantajı ve fiyatlandırma

Karalahanalı gül buketleri, geleneksel buketlere göre daha uygun fiyatlı olarak sunuluyor. Kuvan, 'Kış aylarının vazgeçilmez çorbası karalahana aynı zamanda dört mevsim tüketilebilir. Kar yağdı ve pancarın bulunması gerçekten zor. Bu buket sayesinde evlerde karalahana da pişecek' diyor.

Ayrıca çiçekçinin menüsünde soğan buketi, pırasa, limon ve havuçlu buket gibi alternatifler de bulunuyor. Kuvan, 'Soğan her yemekte kullanılıyor, kış geldi pırasa da oldukça fazla tüketiliyor. Hem buket olarak götürecekler, hem de eşler bunları yemek yapabilecekler' ifadelerini kullanıyor.

Sonuç olarak, Karadeniz zekasıyla geliştirilen bu yaklaşım hem israfı azaltmayı hem de tüketiciye ekonomik ve işlevsel bir hediye alternatifi sunmayı hedefliyor.

