Oruç tutarken bu hataları yapmayın! Oruç tutarken yapılmaması gerekenler!

Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte oruç tutan bireylerin beslenme ile ilgili araştırmaları da hız kazandı. Peki Ramazan Ayı'nda yemek yerken nelere dikkat edilmelidir? Tüm detaylar haberimizde bulunuyor.

Oruç tutan bireylerin yemek yerken yaptığı bazı hatalar sağlıklarına da zarar verebiliyor. Peki Ramazan Ayı boyunca yemek yerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Bu durumların en başında su tüketme yer alıyor. Oruç tutan bireylerin dikkatli olması gereken konulardandır. Oruç tutarken gün içerisinde su ihtiyacı karşılanmadığı için vücudun ihtiyacı olan su miktarının sahur ve iftar arasında verilmesi ramazan ayının çok daha sağlıklı olmasına yardımcı olacaktır. Dikkat edilmesi gereken konulardan diğeri ise uyku düzenidir. Oruç tutarken gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz aktiviteleri nasıl yerine getirmeliyiz, kaç öğün tüketilmeli ve hangi besin ürünlerinden uzak durulmalıdır? Ramazan ayında oruç tutan bireylerin dikkatli olması gereken konular...









Ramazan Ayında Oruç Tutanların Dikkat Etmesi Gereken Konular

Oruç tutan bireylerin dikkat etmesi gereken birçok konu bulunmaktadır. Ramazan ayı müslüman alemi için yeme içme ve uyuma noktasında birkaç değişimin meydana geldiği ve yaşam standartlarının belli bir düzeyde değişiklik içerisine girdiği bir aydır. Bu ayda sağlıklı ve daha güçlü bir bünye ile geçirmek için dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlardan birisi metabolizmanın rahat çalışacağı bir yeme içme periyodudur. Metabolizmanın düzgün ve sağlıklı çalışabilmesi için iftarda ve sahurda iki öğün yaparken bu iki öğün aralığında hafif bir ara öğün yapmak çok önemlidir. Bu ara öğünde vücudu yormayacak besinlerin tüketilmesi şarttır .Vücut prensibinin bozulmaması adınadır. Pek çok araştırmaya göre oruç tutmanın insan sağlığı için birçok faydası vardır. 18 saat aç kalmak, insülin direnci olan insanların insülin dirençlerinin ortadan kalktığını insülin seviyesinin dengelendiğini gözlemek mümkündür. Kan şekerinin düzelmesine yardımcı olan bu konu, oruç tutan bireylerin kolesterol seviyesinin de dengede kalmasını sağlayarak, vücudun yenilenmesine yardımcı olmaktadır. Lakin bazı bireylerin oruç tutarken sahur zamanında yemek yeme konusunda özensiz olduğu için bazı sorunlarla karşı karşıya kaldıkları gözlemlenmiştir. Sahur zamanı yerine tek bir öğünle oruç tutmaya çalışmak ertesi gün erken saatlerde kan şekerinin düşmesine sebep olurken uyuya kalma ve halsizlik gibi durumlara sebep olmaktadır.

Oruç Tutan Bireylerin Uyku Süreleri

Oruç tutarken sağlıklı, dengeli ve güçlü hissedebilmek için 3 tane altın kural bulunmaktadır. Bu altın kurallar, öğün atlamamak, su tüketimi ve uyku düzenini sağlamaktan geçmektedir. Ramazan ayında zorluk çekmemek ve güçsüzlük gibi sorunların yaşanmasının önüne geçmek için öğünler atlanmamalı, su tüketimine dikkat edilmeli ve bireyin dinlenebilmesi için yeterli uyku süresinin alınması gerekmektedir. Sahurda çok fazla şekerli ve aşırı yağlı yemeklerin tüketilmesi vücudun yorulmasına ve çok fazla çalışmaya meyilli olmasına sebep olurken ertesi gün çok fazla susama yaşamasına neden olmaktadır. Metabolizmanın yavaşlaması sindirim sisteminin bozulmasını etkileyen sebepler arasındadır.









Ramazan Sofralarına Dikkat Edilmelidir

- 18 saat aç kaldıktan sonra yağlı, baharatlı ve karbonhidratlı besinlerden uzak durulmalıdır. Çok fazla tüketilmemelidir. İftarı bölüme ayırmak sindirim sistemi için önemli faktörler arasında yer almaktadır.

- Sahuru vaktinde yapmalısınız.

- İftar zamanında kesinlikle yemeği hızlı yememelisiniz. Aksine küçük parçalar alarak ve çok çiğneyerek tüketmelisiniz.

- Sahurda sizi tok tutacak besinler tüketmeye özen göstermelisiniz. Yumurta, az tuzlu peynir, bal, tam buğdaylı ekmek.

- Çok fazla tatlı yemekten kaçının. Vücuda yüksek miktarda tatlı yüklemesi yapmak şeker değerinin değişmesine neden olacaktır. Tatlı yerine kuru meyveler, ballı ya da tarçınlı süt tüketebilirsiniz.

- İftar sonrasında 30-40 dakika yürüyüş yapabilirsiniz.