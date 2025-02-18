Osman Hamdi Bey'in Eserleri Bursa'da Sergilendi

Bursa'da Unutulmaz Bir Sergi: 'Osman Hamdi Bey'in Bursa'sı'

Bursa, 115 yıl önce aramızdan ayrılan ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in eserlerinin yorumlandığı özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 'Osman Hamdi Bey'in Bursa'sı' adıyla düzenlenen sergi, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) İdari Hizmet Binası'nda sanatseverlerle buluştu.

Özel Yorumlarla Dolu Bir Sergi

28 sanatçının katkısıyla oluşturulan sergide, Osman Hamdi Bey'in ikonik eserleri olan 'Kaplumbağa Terbiyecisi', 'Arzuhalci', ve 'Yeşil Cami'de Kur'an Dersi' gibi tablolar, farklı tekniklerle yeniden yorumlandı. Sergideki 56 eser, sulu boya, yağlı boya, ahşap oyma ve nakış gibi çeşitli tekniklerle sergilendi.

Küratör Neslihan Sağır Çetin

Neslihan Sağır Çetin'in küratörlüğündeki sergi, sanatseverlere Osman Hamdi Bey'in gözünden Bursa'yı yeniden keşfetme fırsatı sunuyor. Sergi, 27 Şubat tarihine kadar açık kalacak.

Bursa'da ressam Osman Hamdi Bey'in vefatının 115. yılı dolayısıyla "Osman Hamdi Bey'in Bursa'sı" adlı resim sergisi izlenime sunuldu.

Bursa'da ressam Osman Hamdi Bey'in vefatının 115. yılı dolayısıyla "Osman Hamdi Bey'in Bursa'sı" adlı resim sergisi izlenime sunuldu.