Osmangazi Belediyesi Uludağ'da Kaçak Yapıyı Yıktı — Soğukpınar'da 80 m²

Osmangazi Belediyesi Uludağ eteklerindeki kaçak yapıyı yıktı

Soğukpınar Mahallesi'nde 80 metrekarelik yapı yerle bir edildi

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, Uludağ yakınlarındaki Soğukpınar Mahallesinde doğaya zarar verdiği tespit edilen bir yapıyı inceledi.

Yapılan denetimlerde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen tek katlı ve 80 metrekare büyüklüğündeki yapı için Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak, yapı iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

Yıkım sırasında bölgede jandarma ve zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, tedbir amaçlı sağlık ekipleri de alanda hazır bulundu. Belediye yetkilileri, tarım arazilerini ve doğal alanları korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Osmangazi Belediyesi'nin bu çalışması, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ ve çevresindeki kaçak yapı kirliliğinin giderilmesi hedefi doğrultusunda atılan adımlardan biri olarak gösteriliyor ve vatandaşlardan takdir görüyor.

