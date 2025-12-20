Osmaniye Belediyesi Yarı Maratonu’nda Kaybedeni Olmayan Coşku

Renkli başlangıç ve dayanışma mesajı

Osmaniye’de bu yıl ilk kez düzenlenen Osmaniye Belediyesi Yarı Maratonu, ilk gününde renkli ve duygu dolu görüntülere sahne oldu. Etkinlik, çocuklar, bebekler ve özel bireyler için hazırlanan yarışmalarla start aldı.

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı’nda gerçekleştirilen organizasyonda rekabetten çok eğlence ve dayanışma öne çıktı. Yarışmalara katılan herkese madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Günün en dikkat çeken anlarından biri, bebekler için düzenlenen yarışma oldu. Minik sporcuların pistte emekleyişi izleyenlerin beğenisini topladı; aileler de çocuklarının birinci olması için heyecanla destek verdi. Meydanı dolduran vatandaşlar bu renkli anlara büyük ilgi gösterdi.

Organizasyon, sporun her yaştan ve her kesimden bireyi bir araya getiren birleştirici gücünü tekrar vurguladı. Etkinlik takvimine göre asıl maraton, Türkiye’nin en uzun gecesinin yaşanacağı 21 Aralık tarihinde koşulacak ve 21 kilometre ile 10 kilometrelik etaplarla devam edecek.

