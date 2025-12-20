DOLAR
Söğüt Belediyesi Filoyu 2 Yeni Araçla Güçlendirdi

Söğüt Belediyesi, hizmetleri hızlandırmak ve kırsal mahalle çalışmalarını güçlendirmek için araç filosuna 2 adet araç ekledi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:37
Hizmet hızı ve saha kapasitesi artırılacak

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla araç filosu güçlendirildi.

Söğüt Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve saha çalışmalarını daha hızlı ve verimli yürütmek amacıyla filoya 2 adet araç kazandırdı. Yeni araçların özellikle kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında aktif olarak kullanılacağı belirtildi.

Araç filosunun güçlendirilmesi ile belediyenin saha kabiliyetinin artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha kısa sürede, daha etkin şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut konuyla ilgili, "Belediyemizin hizmet kapasitesini artırmak adına araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni araçlarımızın ilçemize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

