Osmaniye'de Çift Düğününü Sepetli Motosikletle Kutladı

Osmaniye'nin Eşsiz Düğün Töreni

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Yusuf ve Makbule Nur Dokuzoğlu çiftinin düğün merasimi, sıradışı bir gelenekle kutlandı. 1960 model sepetli motosikletlerini düğün aracı olarak seçen çift, dikkat çekici bir düğün deneyimi yaşadı.

65 Yıllık Motosikletle Düğün Yolculuğu

Kadirli Motosiklet Kulübü üyesi olan Yusuf ve Makbule Nur Dokuzoğlu, 65 yıllık motosikletlerini düğünleri için süsleyerek kullanmaya karar verdiler. Arkadaşları da motosiklet konvoyuyla çifte eşlik ederek, bu özel günlerinde onlara destek oldular.

Mutlu Günlerinde Motosiklet Tutkusu

İlçenin Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar tarafından nikahları kıyılan çift, mutluluk diledi. Yusuf Dokuzoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri için farklı bir konseptte dünyaevine girmek istediklerini ifade ederek, "Motosiklet tutkumuzla farkındalık oluşturmak istedik. Mutlu günümüzde motosikletimizi düğün aracımız yaptık." dedi.

Gelin Makbule Nur Dokuzoğlu ise motosikletle düğününe gitmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu deneyimin kendileri için unutulmaz olduğunu vurguladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaevine giren Yusuf ve Makbule Nur Dokuzoğlu çifti, 1960 model sepetli motosikleti düğün aracı yaptı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaevine giren Yusuf ve Makbule Nur Dokuzoğlu çifti, 1960 model sepetli motosikleti düğün aracı yaptı.