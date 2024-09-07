Otilia, Antalya'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Otilia, Antalya'da Coşkuyla Konser Verdi

Ünlü Romanyalı sanatçı Otilia, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında Antalya'da sahne aldı.

Gastronomi Festivali Heyecanı

“Antalya'dan Dünya'ya” mottosuyla bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen festival, katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Festivalin önemli etkinliklerinden biri olan Otilia'nın konseri, Karaalioğlu Parkı'ndaki festival alanında gerçekleşti.

Unutulmaz Anlar

Otilia, konserinde DJ Mert Aydın ile birlikte sahne alarak hayranlarına Türkçe şarkılar seslendirdi. Konserin en dikkat çeken anlarından biri, Otilia'nın Antalyalılarla birlikte 10. Yıl Marşını söylemesi oldu.

Dünyaca ünlü şarkısı “Bilionera” ile heyecanı doruğa çıkaran şarkıcı, dinleyicileriyle birlikte dans ederek muhteşem bir atmosfer yarattı. Otilia, bazı şarkılarını seyircilerin arasında seslendirdi ve hayranlarıyla bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özel Hediyeler

Konserin sonunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, Otilia'ya Türk bayrağı ve Antalyaspor atkısı hediye etti. Bu nazik hediye ile Antalya ile Romanya arasındaki dostluk pekişmiş oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 3. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında, Romanyalı ünlü şarkıcı Otilia konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 3. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında, Romanyalı ünlü şarkıcı Otilia konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 3. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında, Romanyalı ünlü şarkıcı Otilia konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 3. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında, Romanyalı ünlü şarkıcı Otilia konser verdi.