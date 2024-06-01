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Otomobil sektöründe çalışma kabiliyeti olanlara müjde! O otomotiv devi 1000 kişilik kadro oluşturuyor

O otomobil firmasından büyük istihdam fırsatı, Milyonlarca işsiz vatandaşa önemli bir iş imkânı sunuyor. Başvurunun ne zaman ve nasıl yapılacağı, aday şartları ve başvurulan pozisyonlar ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 01.06.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 11:26
Otomobil sektöründe çalışma kabiliyeti olanlara müjde! O otomotiv devi 1000 kişilik kadro oluşturuyor

Toyota, çeşitli pozisyonlar için 1.000 işçi ve çalışanı işe alacağını duyurdu. Başvuruya ilişkin bilgi ve tüm detaylar haberimizde...

dizi

OTOMOTİV DEVİ 1000 PERSONEL ALIMI YAPACAK! YÜKSEK MAAŞ İMKÂNI… HERKES İŞE GİRMEK İÇİN YARIŞIYOR

Türkiye'nin en büyük otomotiv fabrikası 1.000 kişiyi işe alacağını duyurdu. Yüksek maaş imkanlarına sahip fabrikalar geniş çapta açıldı. Aşağıda personel alım bilgileri yer almaktadır…

Türkiye ekonomisine en fazla katkı sağlayan illerden İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara, Konya ve İzmir'deki sanayi tesislerinde üretim zirveye ulaştı. Dış ticaret açığının oluşmaması için çeşitli alanlarda ilerleme kaydedilirken, yurt içi otomotiv fabrikalarından da personel alımı yapılacağı açıklandı. Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da bulunan fabrikalar için düğmeye basıldı. Türkiye'nin Sakarya ilçesinde fabrikası bulunan Toyota, binlerce kişiyi sevindiren bir açıklama yaptı. 1.000 kişi işe alınacak. Aşağıda personel alım bilgileri yer almaktadır…

YÜKSEK ÜCRET FIRSATI

Üretim kapasitesini artırmak için kolları sıvayan Toyota, 1.000 yeni çalışanın işe alınacağını duyurdu. Çalışan işe alımında cinsiyet ayrımı yapılmamakta olup, ilk, orta ve ortaöğretim mezunu kişilere öncelik verilmektedir. Maaş, yol, yemek, vardiyalı çalışma ve özel ikramiyeler şirket tarafından ödenecektir.

BAŞVURULAR İŞKUR'DAN ALINACAK

Personel alımına başvuran adaylar İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirler. İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilen ilk kayıt döneminde 400 geçici işçinin işe alınacağı, bu süre sonunda sayının 1000 işçiye ulaşacağı belirtiliyor. Kurumsal binada düzenlenen toplu sözleşme toplantısına iş arayan vatandaşların katılabileceği açıklanırsa, fabrikada istihdam edilen çalışanların 6 ay süreyle geçici olarak çalıştırılacağı ve işe alınıp alınmayacağına karar vereceği açıklandı. Daha sonra gösterilen performansa göre personele yerleştirilir. Piyasaya göre yüksek maaş koşulları sunulurken, Toyota fabrikasına başvuru da büyük ilgi görüyor.

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