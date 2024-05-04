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Oyunseverlerin aklını başından alan indirim! ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında

Ülkemiz de uzun yıllardır faaliyet gösteren ŞOK market yaptığı indirimlerle vatandaşın ilgisini çekiyor. Şok market yeni bir indirim kampanyasını başlattığını duyurdu. İşte haberin detayları…

Yayın Tarihi: 04.05.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 13:35
Oyunseverlerin aklını başından alan indirim! ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında

Yeni bir haftanın başlamışıyla beraber ŞOK marketlerinde de yeni indirimler başladı. Sürekli indirimleri takip edenler bu fırsatı kaçırmayın. Hangi üründe ne kadar indirim olacak. Detaylar haberimizde…

kargo

BOLU ŞOK MAĞAZALARINDA TEKNOLOJİ FIRSATLARI: OYUNCU KOLTUKLARI VE BİLGİSAYARLARI BÜYÜK İNDİRİMDE!

Bolu ŞOK mağazası teknoloji tutkunlarına harika fırsatlar sunuyor. Oyuncu koltuklarından bilgisayarlara kadar her bütçeye uygun teknoloji ürünlerinde büyük indirimler sizi bekliyor!

Bolu ŞOK mağazaları teknoloji tutkunlarına yönelik inanılmaz indirimlerin yer aldığı bir kampanya başlattı. "Her bütçeye oyun sandalyeleri, oyun bilgisayarları ve daha fazlası..." sloganıyla yola çıkan ŞOK, bu özel kampanyalarını Bolu Marketler ‘de sunuyor.

kargo

Blueera PC 21.499 TL

Blueera PC 21.499 TL

Gamers Arena Extremely AMD Reyzen Freedos Gaming PC 23.999 TL

otomobil

Gamers Arena Hell Ryzen Freedos Gaming PC 11.999 TL

kargo

Gamers Arena PeakD Ryzen Freedos Gaming PC 20.999

kargo

Gamers Arena Space AMD Ryzen Freedos Gaming PC 27.99 TL

kargo

Quantum Gaming Notebook 24.799 TL

Blueera N17 Notebook 12.999 TL

Technopc Notebook 4.899 TL

Viewsonic 31.5'' Gaming Monitör 6.799 TL

Twisted Minds 23.8'' Gaming Monitör 3.799 TL

Samsung 32'' Monitör 5.999 TL

Twisted Minds 27'' Gaming Monitör 4.599 TL

otomobil

Redragon Kablolu Klavye Mouse Set 899 TL

kargo

HP LED Hoparlör 599 TL

Ultrapad Android Tablet 2.749 TL

Twisted Minds Oyuncu Masası 3.999 TL

Twisted Minds Oyuncu Koltuğu 7.899 TL

kargo

Müşterilerin kaliteli ve uygun fiyatlı teknoloji ürünlerini bulabileceği bu kampanyada oyuncu koltukları ve bilgisayarlar büyük ilgi görüyor. ŞOK'un sunduğu indirimler, teknoloji ürünlerine yatırım yapmak isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor. Kampanyada sunulan ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bolu ŞOK mağazalarını ziyaret edebilir veya Bolu ŞOK online platformundan satın alabilirsiniz. Fırsatı kaçırmayın, teknoloji dünyasında yepyeni bir deneyim yaşayın!

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