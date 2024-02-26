Paça çorbasının kokusu yok! Faydası neredeyse aynı: Ev yapımı yalancı kelle paça çorbası tarifi

Kelle paça çorbasına birebir benziyor! Bu tarifi mutlaka deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KELLE PAÇADAN FARKI YOK

Kelle paça çorbası çok faydalı olsa da birçok insan tüketemiyor. Ancak aynı faydaları olan tavuk suyu çorbasını severek tüketeceksiniz. Tavuk suyu çorbası sindirimi kolaylaştırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve enerji veriyor. İçinde ise protein, vitamin ve mineral barındırıyor. İçinde olan kolajen sayesinde mide rahatsızlıklarını hafifletiyor ve sindirimin düzenli çalışmasını sağlıyor. Tavuk suyu çorbası bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor, iltihaplanmaları azaltıyor, kırılan ve zedelenen dokuları iyileştiriyor, cilt sağlığını destekliyor, metabolizmayı hızlandırıyor, kemik ve eklem sağlığına iyi geliyor, uykusuzluğa iyi geliyor,





kolajen sayesinde cilde iyi geliyor, iyilik hali sağlıyor. Tavuk suyu çorbasını yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 tane tavuk göğsü, 1 tane tavuk but, 1 tane kuru soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 6 su bardağı su, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı tel şehriye, yarım çay kaşığı karabiber. İlk olarak göğüs ve but kuru soğan ve tuzla birlikte tencerede suyla beraber kaynatılır. Pişen tavuklar alındıktan sonra didiklenir. Bir tencerede tereyağ eritilir ve un kokusu çıkana kadar kavrulur. Üstüne haşlanan tavuklar, soğanlar ve tavuk suyu yavaş yavaş ve sürekli karıştırılarak eklenir. Kaynamaya başladıktan sonra bir çay bardağı tel şehriye, tavuk eti ve bir çay kaşığı karabiber eklenir. 10 dakika daha kaynatıldıktan sonra sıcak şekilde servis yapılarak tüketilir.